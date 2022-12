Mexicano que le hizo los zapatos al Papa emérito Benedicto XVI, reveló todos sus secretos

El zapatero mexicano que mandará calzado al Papa nos cuenta de qué están hechos y cómo serán los zapatos de Ratzinger.

El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi asegura que Benedicto XVI usará los zapatos Ackerman que se lo obsequiaron en su visita a León en 2012

La visita del papa Benedicto XVI a Guanajuato, el estado más católico de México en marzo de 2012, no sólo marcó a los mexicanos sino que también al próximo papa emérito. Sin embargo, el afecto de los aztecas no fue lo único le que marcó. Según Federico Lombardi, portavoz vaticano, Ratzinger a partir del jueves, con su cambio de estatus, no usará zapatos rojos, aunque sí usará los zapatos que le fueron regalados en su viaje a León porque “el Papa está contentísimo con los zapatos que le donaron en León durante el viaje en México y continuará usándolos porque son muy cómodos y muy confortables”, comentó y también recordó que la ciudad del Bajío, en México “es famosa, entre otras cosas por la producción del calzado”.

Publimetro habló en exclusiva con el empresario Armando Martín Dueñas, de Ackerman, el fabricante de este calzado que cautivaron al papa.

¿Cómo recibe, no sólo su empresa, sino Guanajuato estas declaraciones de Roma? — El motor de la industria de León es el cuero y el calzado con una tradición de más de 400 años. Es el sustento económico de la región donde vive un millón 800 habitantes. Cuándo hicimos el par de zapatos a su santidad fue una muestra de agradecimiento, afecto amor y de cariño por haber estado aquí en especial por su edad y las condiciones delicadas.

Para nosotros es una forma de confirmar que se acuerda de nosotros, que nos recuerda con empeño y que nos lleva en su corazón. Además nos confirma que debemos seguir adelante y superándonos tanto como empresarios como trabajadores para cada día ser mejores en lo que hacemos como zapateros.

Nos alienta y nos fortalece que los haya sentido cómodos y nos da la seguridad de que lo que hacemos lo hacemos bien. Es un gesto de amor y de bendiciones para toda la industria del calzado en México.

¿Cuáles son las características de estos zapatos? — Está hecho de piel para que pudiera tener la suavidad y el color que queríamos ofrecerle que es el rojo vino. El exterior del calzado de su santidad es un becerro nonato y de forro de piel también nonato. La suela es de cuero y tiene extraconfort. Este tipo de piel proviene de un animal que por algún motivo tuvo que nacer antes o de manera prematura. Es una piel muy suave.

¿Crearán un modelo en cadena como el zapato que usa el papa? — Ya no han solicitado más zapatos y hemos obsequiado otros siete pares a diferentes padres y obispos. No los hemos comercializado. De otra forma nos daría mucho gusto si alguien los necesita, estamos listos para proveerlos.

¿Tienen listos más zapatos de este tipo para enviar al Vaticano? — Tenemos listos tres pares iguales para que en el momento que nos lo solicite su santidad se les puedan enviar. También hemos fabricado otros en color negro para poder surtirlos inmediatamente.

¿Cuánto cuesta un par de este tipo de calzado? — Nunca se ha cotizado el precio del zapato, es un obsequio.

¿Dónde podemos encontrar sus zapatos? — En México en el Palacio de Hierro, en Liverpool, en diferentes establecimientos de prestigio porque son zapatos muy finos. Ackerman hace zapatos para diferentes almacenes y son artesanales. Se hacen como se fabricaban los menestrales de hace 100 años a mano cuidando los zapatos con mucha precisión para personas muy exigentes en el uso de sus productos.

En números, ¿al año cuántos zapatos fabrican? ¿cuántas personas trabajan con ustedes? — Las 65 personas que trabajan con nosotros fabrican 83 mil pares de zapatos al año.

Benedicto XVI. Tendrá el título de Papa Emérito El papa seguirá llamándose Su Santidad Benedicto XVI, tendrá el título de “Papa Emérito” o “Romano Pontífice Emérito”, vestirá sotana blanca.

A dos días de que deje de ser Pontífice, el Vaticano informó también que Benedicto XVI dejará de usar el Anillo del Pescador a partir de las ocho de la tarde de Roma del 28 de febrero .El anillo quedará inutilizado, al igual que el sello de plomo que se usa para sellar documentos importantes, entre ellos las bulas.

La normativa vaticana contempla que el anillo se destruye cuando muere el Pontífice, o renuncia, como en este caso, para evitar cualquier eventual falsificación de documentos pontificios.

El portavoz vaticano, Federico Lombardi, manifestó que la decisión de cómo tiene que ser llamado Joseph Ratzinger la tomó “principalmente” el papa, tras consultar con el cardenal camarlengo, Tarcisio Bertone, con la Secretaría de Estado y con el colegio cardenalicio.

Informó que Benedicto XVI abandonará el Palacio Pontificio a las 16:55 horas de Roma del día 28 y será despedido en el Patio de San Dámaso por un grupo de la Guardia Suiza y en un automóvil se trasladará al helipuerto para viajar hasta Castel Gandolfo, a 30 kilómetros al sur de Roma. efe

07 es el número que calza el papa Benedicto XVI.

Así lo dijo “Que el papa haya escogido nuestros zapatos por su comodidad es una bendición para la industria del calzado en México” Armando Martín

Las cifras Algunos datos sobre la industria de la piel y calzado:

1,800,000 personas tiene la ciudad de león

495 mil personas trabajan en la industria en México

2,300 empresas en León

250 mil trabajan en Guanajuato

