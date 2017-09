Retiran demanda de

El Partido Verde de Estados Unidos retiró su demanda para forzar un recuento de los votos sobre el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre en el estado de Pensilvania; informaron hoy los medios locales.

Esto por no poder recaudar un millón de dólares. Esto es necesario para emprender esa acción legal; y el pago debía efectuarse este lunes como muy tarde.

El pasado 28 de noviembre, el Partido Verde solicitó un recuento de los votos de las elecciones presidenciales. Uno de los estados fue Pensilvania, debido a dudas surgidas sobre los centros de votación con urnas electrónicas.

La candidata Jill Stein solicitó el recuento ante un juez estatal. Hizo la semana pasada en el estado de Wisconsin.

#Recount2016 is so expensive because of elected leaders who have refused to invest in a 21st-century voting system.