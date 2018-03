RADAR: La nueva gira de MC5 y el adiós al dueño de Tower Records

Con 92 años fallece dueño de Tower Records

Por Andrés Zambada

Un ataque cardiaco acabó con la leyenda mientras se encontraba viendo la ceremonia de los Óscar

El domingo pasado en su casa en Sacramento, California, falleció Russ Solomon quien fundó el imperio de tiendas de discos más importante a nivel global, Tower Records, informó su hijo Michael.

La historia de la franquicia comenzó en su natal Sacramento donde su padre era dueño de una tienda llamada Tower, en la que se vendía desde dulces, perfumes y discos usados.

Tower Records surge en una época en la que la venta de discos tenía un gran auge en Estados Unidos con principal presencia en Sunset Boulevard de Hollywood en Los Ángeles y East Village en Nueva York. Las tiendas contaban con espacios diseñados especialmente para los más exigentes melómanos y muy pronto éstas se expandieron.

No music, No life

All Things Must Pass es un documental de 2015 que cuenta la historia de la tienda en donde personajes como Elton John, el cual llegaba antes de que abrieran para poder tener un poco más de espacio y recorrer cada pasillo sin que los fanáticos lo interrumpieran. Bruce Springsteen y Dave Grohl son otros de los músicos que también aparecen.

Las ganancias de Tower Records dieron paso para abrir franquicias hasta en Japón, que hoy son las únicas que siguen funcionando ya que no fueron afectadas por el cierre de la empresa en 2006, colapsada ante el cambio al formato digital de la música y su forma de comercialización en Internet. Sin duda, Tower Records fue una de las más grandes presencias en la industria musical estadounidense y mundial logrando todo un culto en millones de personas que pudieron comprar un disco en ellas.

MC5 anuncia gira para celebrar 50 aniversario de su debut

Publimetro México

Por Diego Rammsy

1969 fue el año en que se editó el histórico álbum Kick Out The Jams. La banda, unos entonces desconocidos MC5, de Detroit, comenzaban algo parecido al punk.

Hoy, a poco de que se cumplan 50 años de aquella grabación, son pocos los nombres del rock que no reconocen la influencia de este disco en vivo que alcanzó el lugar número 30 en la lista Billboard 200 de entonces.

Porque lo que hacía el quinteto de la ciudad motor, tenía sangre, sudor y más que nada, pasión; una nueva ola que removió las entrañas de la juventud de esos días con un mensaje directo y un ritmo frenético e imparable.

La gira de aniversario

Fue el último integrante original de MC5, el guitarrista Wayne Kramer, quien anunció la próxima gira, acompañado de un grupo de estrellas (el resto de los integrantes originales falleció).

Lo acompañarán Kim Thayil, guitarrista de Soundgarden; Brendan Canty de Fugazi; Dug Pinnick de King’s X; y Marcos Durant de Zen Guerrilla.

“Cada vez es menos claro si estamos en 1968 o 2018. Por eso ahora me veo en la obligación de compartir la música que creé con mis hermanos hace 50 años. Mi objetivo es que el público deje los conciertos llenos del poder positivo y unificador del rock”, declaró Kramer, quien espera tocar el álbum completo en vivo.

Chécalos

Grimmest Hits -Black Label Society

Por Andrés Zambada

Pareciera una recopilación de Zakk Wylde y su banda de motociclistas, sin embargo, es un nuevo álbum marcando su regreso después de 4 años de pausa. La versatilidad que ofrece Zakk en la voz modifica en gran medida el recorrido de 12 temas con tonos que van desde Alice In Chains hasta un poco de Ozzy.

También encontramos baladas intercaladas con un rock sureño con guitarras acústicas, pero el poder de los riffs es el principal ingrediente desde que comienza esta placa.

Budget Buster – The Fleshtones

Por Diego Rammsy

Esta banda neoyorquina es una de las más longevas y honestas de la historia del garage. Por eso este nuevo lanzamiento, que si bien es una compilación de canciones raras, no deja de valer la pena. Son 12 temas compactos que denotan una labor de mezcla, masterización y selección muy rigurosa, donde no hay espacio para el relleno. The Fleshtones nunca decepcionan en calidad y menos en ritmo, por lo que Budget Buster te sacudirá de principio a fin.

Inch of You – Stone

Por Aabye Vargas

Distorsiones fuertes, riffs poderosos y break downs bien ejecutados es lo que Stone, una banda de hardcore punk de Milwaukee, EU, te ofrece en su álbum debut Inch of you.

El 2 de marzo lanzó su disco con 12 canciones, en donde Lost on you figura como su sencillo. El álbum tiene toda la esencia del hardcore neoyorquino, pero con la rapidez del punk; así que si buscas algo fuerte y con voz gutural, esto es para ti.

El rincón del metal: Brutal e inevitable

por @BrutalizEfanz

A veces, entre tanta música urbana bombardeándonos pareciera que cada vez hay menos espacio para el rock y sus derivados. Pero si anuncios de conciertos, como el que acaban de realizar con Cannibal Corpse y Napalm Death para octubre en la CDMX, se siguen realizando, es porque la audiencia existe, sedienta de ese apabullante ritmo del riff de una guitarra, algo que desata pasiones insospechadas.

Aquella reunión, con dos protagonistas y leyendas de sus respectivos géneros, parece un sueño y no solo es imperdible, también da cuenta de que seguimos aquí, a pesar de todo.

Live

Depeche Mode

Domingo 11 y martes 13, 20:00 horas | Palacio de los Deportes | Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México

Nickelback

Hoy, 20:00 horas | Arena Ciudad de México | Avenida de las Granjas 800, Col. Santa Bárbara, CDMX

Phil Collins

Hoy y sábado 10, 20:00 horas | Palacio de los Deportes | Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México

Dimitri Vegas & Like Mike

Mañana, 20:00 horas | Arena Ciudad de México | Avenida de las Granjas 800, Col. Santa Bárbara, CDMX