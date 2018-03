RADAR: Red Fang debuta en México y Judas Priest estrena Firepower

Red Fang celebra su debut en México

John Sherman de Red Fang charló con Publimetro sobre su primera gira por Latinoamérica y su amor por la cerveza mexicana

Por Gabriela Acosta

Los oriundos de Oregon siempre han destacado por crear ideas simples, videos sencillos y muy caseros que mezclan siempre dos cosas: diversión y cerveza.

Tras una exitosa gira junto a Mastodon y Russian Circles, la banda de stoner, Red Fang, está de gira en solitario por América Latina y dará tres shows en México para luego seguir su camino por Perú, Chile, Argentina y Brasil.

El baterista, John Sherman, platicó con Publimetro sobre esta nueva aventura por Latinoamérica.

Inician gira por Latinoamérica, ¿qué puedes adelantarnos?

— Te sorprenderá una bola de melodías gnarly en estilo clásico y escucharás riffs salvajes puros, sin cortes de la manera en que deben ser escuchados. ¡En vivo y en tu cara!

Son casi 15 años de carrera, ¿cómo está la salud musical de la banda?

— La salud musical de la banda no podría estar mejor. Casi 15 años de ejercicio han valido la pena… el sonido es buff.

¿El stoner se mantiene?

— Nuestra música pertenece a cualquiera que la sienta. No importa cómo te veas, qué raza eres, qué otras bandas te gustan ni nada de eso. Si lo escuchas, es tuyo.

¿Cuánto disfrutan los excesos?

— La variedad es la sal de la vida, ¿verdad? Disfrutamos de demasiada comida y bebida, seguro, pero tratamos de limitar nuestros excesos a aquellos que no nos engordan y no nos matan.

¿Se consideran una banda vieja o una nueva banda con miembros maduros?

— ¿Quién sabe? Los nuevos fanáticos todavía nos están encontrando todo el tiempo, así que somos una nueva banda para ellos.

Pero hay muchos fanáticos que han estado con nosotros desde el principio, por lo que somos una banda antigua para ellos. Entonces, parece que somos ambos.

¿Qué piensas de la cerveza mexicana y cuál prefieres?

— ¡Amamos la cerveza mexicana! Algunas de nuestras favoritas son Modelo Especial, Pacífico, Bohemia… estamos ansiosos por probar muchas cervezas nuevas en México.

¿Qué es lo primero que les viene a la mente al escuchar la palabra Latinoamérica?

— Comida deliciosa, cervezas sabrosas y fanáticos apasionados de la música. ¡Todas las cosas buenas!

Publimetro México

El adiós del guitarrista de los Ventures: una influencia inevitable

Por Diego Rammsy

Quizás el nombre de Nokie Edwards no resuene en los oídos de muchos, pero las melodías que hizo con su guitarra son inolvidables, y muchos, sin saber, hemos oído sus célebres composiciones. Por eso la noticia de su muerte, a los 82 años debido a una infección derivada de una cirugía de cadera, estremeció las entrañas del rock.

Su influencia en la música popular va desde los albores de la guitarra eléctrica hasta hoy. No es casualidad que tanto George Harrison como John Fogerty hayan reconocido su talento, porque Edwards no solo construyó melodías fantásticas y famosas, también diseñó un sonido electrónico que aún era inédito en sus inicios.

Walk don’t run, Hawaii Five-O, Perfidia y Pipeline figuran entre sus más conocidas interpretaciones, melodías que fueron replicadas en toda Latinoamérica mientras el rock instrumental se propagaba en los años 60.

El revival

A pesar de todos sus éxitos y discos editados, The Ventures mantuvo un bajo perfil, pero en los 90 tuvo una revaloración por parte de músicos más jóvenes. Entre ellos se cuentan Brian Setzer, Los Straitjackets (como no mencionar al guitarrista Daddy-O Grande, avecindado en México), y a nivel local, Lost Acapulco.

Nokie Edwards forjó un sello propio que sigue y seguirá grabado en la mente de muchos guitarristas en el mundo.



Chécalos

Soul Flowers of Titan – Barrence Whitfield & The Savages

Por Diego Rammsy

La voz de Barrence Whitfield tiene sello propio, y a estas alturas, se sostiene por sí sola. Con un timbre original, versátil y experimentado, a sus 62 años no piensa detenerse; al contrario, el soul y el garage lo siguen apasionando tanto o más que antes. En Soul Flowers of Titan, la sencillez de The Savages los exhibe con un sonido redondo, afiatado y comprimido donde el órgano funciona como una cama para la guitarra y la batería, con el ritmo tan contagioso como siempre. Derroche de soul y estilo.

Firepower – Judas Priest

Por Aabye vargas

La legendaria banda británica, Judast lanzó su última producción Firepower, en la cual da cátedra de un heavy metal propio de los años 80, que nos hace recordar sus años de gloria. Distorsiones definidas y solos bien estructurados, hacen de este álbum una joya. Además el vocalista, Rob Halford, no se queda atrás, pues ofrece diferentes registros de voz, cosa que no pudimos disfrutar en su anterior producción, Redeemer of Souls.

AmeriKKKant – Ministry

Por Andrés Zambada

Con más fragmentos sonoros de radio y televisión que en otros discos, la apuesta en este nuevo álbum vuelve a reflejar el absurdo nivel de poder que tiene el país vecino ahora con el presidente Trump. La crítica incisiva de una banda que a lo largo de su carrera ha hecho más que evidente el reflejo de una sociedad consumista y frustrada por diferentes hechos sociales y políticos. El desarrollo del disco sigue vigente con ese sonido post apocalíptico e industrial que es imitado por otras bandas pero nunca con la maestría de Ministry.

En otras cosas

Wild O’ Fest tendrá tercera edición



El evento que ha reunido a grandes agrupaciones de la escena garage y surf en la Ciudad de México, confirmó que en 2018 celebrará su tercera versión. El festival que ha traído a The Fleshtones, Man or Astro Man?, Satan’s Pilgrims y The Sonics, comienza la venta de boletos el 30 de marzo.

Judas Priest arranca con sorpresas

La banda inglesa empezó en la Mohegan Sun Arena de Pennsylvania (Estados Unidos), la gira de su nuevo álbum Firepower, mismo tour que los traerá a México al festival Hell&Heaven. Y hay sorpresas en el setlist. Además de estrenar en vivo tres canciones de su flamante disco (Firepower, Lightning Strike y Evil Never Dies), Rob Halford, Richie Faulkner, Andy Sneap, Ian Hill y Scott Travis, interpretaron por primera vez Saints In Hell, de su aclamado Stained Class, que cumple 40 años de su lanzamiento. También deleitaron con Running Wild, que Halford no cantaba desde 1980, al igual que Bloodstone y Some Heads are Gonna Roll, canciones que llevaban más de 25 años descansando en su repertorio. Por lo visto, el show del próximo 5 de mayo en la CDMX será épico.

El rincón del metal: Otra cita con la historia

Por @BrutalizEfanz

A pesar de haber dejado un legado dentro de la escena de metal con Hellhammer y Celtic Frost, Tom G. Warrior inició otra aventura en 2008 con un nuevo proyecto llamado Triptykon. Bastó muy poco tiempo para que esta banda se encumbrara de nuevo con un EP (Shafter, 2010), después su álbum debut Eparistera Daimones, y lo más reciente en 2014 Melana Chasmata.

Celtic Frost ofreció un concierto en México que quedó grabado para la posteridad. Ahora es turno de Triptykon, que por primera vez nos visita. Algo que será de lo mejor en 2018 y en la historia de nuestro país.