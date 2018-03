RADAR: 186 mdd gastan los mexicanos en conciertos musicales

Mexicanos gastan 186 mdd al año en boletos para conciertos

Según la Condusef, México se encuentra entre los primeros lugares de Latinoamérica por ingresos de espectáculos musicales

Sin duda, la oferta musical de la República mexicana ha crecido de manera asombrosa y hoy tenemos conciertos tanto locales como extranjeros todo el año y para todos los gustos. Para los millennials, ir a un show musical o festival es parte de su estilo de vida y por eso destinan una parte de sus recursos para comprar boletos y poder asistir varias veces al año.

Según un reporte de la Condusef, el mercado de la música en vivo en México generó 22.8 millones de dólares en 2016, registrando una tasa de crecimiento anual compuesto de 5.1%.

Por conceptos de patrocinio se percibieron 40 millones de dólares pero, por la venta boletos, se alcanzaron 186 millones de dólares, una cifra que se estima que crezca hasta los 229 millones en el año 2020, de acuerdo con el estudio Entertainment and Media Outlook México 2016-2020.

Como señala la Condusef, tres de cada 10 consumidores mexicanos prefieren un gasto moderado cuando asisten a conciertos, según un estudio de www.merca20.com. Por otro lado, una encuesta realizada a 341 personas mostró que el 35.5% piensa que el precio ideal para un espectáculo musical es de entre 500 y mil pesos; el 25.5% señala que gasta entre mil y 2 mil pesos y el 15.6% dijo que compra boletos de entre 2 mil y 3 mil pesos.

El estudio remarcó entre las incidencias más bajas, que el 5.7% de los aficionados a los espectá- culos musicales adquiere boletos de entre 3 mil y 4 mil pesos, mientras que el 2.1% los compra hasta de 5 mil pesos.

Chécalos

Both Sides Of The Sky – Jimmy Hendrix

Por Diego Rammsy

La guitarra de Jimi Hendrix parece sonar mejor cada año que pasa. Sin importar la fecha, las condiciones de grabación ni los músicos involucrados, gran parte del material inédito grabado por el legendario guitarrista sigue siendo atractivo y Both Sides of the Sky es un claro ejemplo de ello. Desde que Mannish Boy irrumpe con un ritmo firme pero funky, comienza un viaje que atraviesa 13 temas y que deja claro por qué Hendrix sigue más vivo que nunca.

Stone Temple Pilots – Stone Temple Pilots

Por Andrés Zambada

Es riesgoso lanzar un segundo disco homónimo después de ocho años del primero, más aún sin Scott Weiland, el líder vocalista fallecido en 2015. El regreso con Jeff Gutt en la voz, segundo lugar en The X Factor EU en 2013, ofrece pinceladas bien plasmadas de un estilo muy a lo Weiland, suavizado, depurado y sin ese dejo de explosión radical y cambiante de tono. Sin desacreditar a nadie, los STP muestran que pueden seguir haciendo buen hard rock buscando dentro del subconsciente de una banda que para muchos quedó en el pasado.

Alba – José Madero

Por Aaabye Vargas

El ex vocalista de PXNDX, lanzó este 16 de marzo su tercer álbum como solista llamado Alba, el cual presenta guitarras acústicas, baterías con mucho brillo y una voz bastante armónica, algo muy experimental que ya venía haciendo en su anterior material Carmesí. Además, uno de los tracks que se encuentran dentro de las 10 canciones que contiene Alba es una antítesis de La célula que explota, de Caifanes.

El rincón del metal: 2×1 Doom-Death Metal

Por @BrutalizEfanz

Incantation presenta hoy viernes un set especial para la revista americana de metal Decibel, con motivo del festival Metal and Beer Fest organizado por ésta, en el legendario Saint Vitus Bar en Brooklyn, NY. Lo destacado es que este set será completamente Doom, lo más espeso, aplastante y pesado de la basta discografía de Incantation, una de las pocas bandas que ejecuta de manera magistral este género y que al mismo tiempo luce un particular estilo. Blasfemia pura que aplastará cráneos y almas, difícil volver a escuchar en vivo algo así.