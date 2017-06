Mancera rechaza enérgicamente prácticas de espionaje contra periodistas

Miguel Ángel Mancera Espinosa, en su carácter como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), rechazó enérgicamente es uso de técnicas de espionaje para intimidar, como el que el pasado lunes dio a conocer una investigación publicada por The New York Times.

Durante la firma del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Conago y la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Cancún, Quintana Roo, el mandatario capitalino aseguró que “resulta ilegal y no tiene ninguna justificación, no puede coartarse la defensa de los Derechos Humanos, ni el ejercicio de la libertad de prensa. Los gobiernos debemos trabajar para erradicar situaciones de riesgo en el ejercicio de cualquier derecho”.

Este lunes una investigación elaborada por The Citizen Lab, la organización internacional Artículo 19 y las mexicanas R3D y SocialTIC, publicada por The New York Times reveló el supuesto uso de un software llamado Pegasus por parte de instancias del gobierno federal para intervenir las comunicaciones de periodistas y activistas defensores de derechos humanos.

Tras dicha publicación, las posibles víctimas, entre ellas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Juan Pardinas y Mario Patrón, anunciaron que se presentó una queja formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable de dichas prácticas.

Por su parte, la Presidencia de la República rechazó que existan pruebas de que el gobierno federal esté detrás del espionaje y alentó a los afectados para denunciar hasta que se investigue el verdadero origen del los ataques informáticos.

Entendimiento entre Conago y OEA

Sobre la firma del convenio de entendimiento, el Jefe de Gobierno expresó que “este Acuerdo representa un valioso precedente de cooperación entre un organismo internacional de la magnitud de la OEA y el conjunto de los gobiernos subnacionales de México, país miembro”.

“Nos enorgullece ser la primera organización de gobernadores de América que celebra un Acuerdo Marco de Cooperación con la OEA. Es indispensable que América esté unida, juntos podemos combatir cualquier cáncer que represente amenaza a nuestra gente”, detalló.

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, calificó la firma del acuerdo entre ambas organizaciones como un “paso proactivo” en el seno de la CONAGO, por lo que destacó la iniciativa del Jefe de Gobierno al frente de la misma.

La firma de este acuerdo se desarrolló en el marco del 47 Periodo Ordinario de Sesiones de la OEA y comprende los siguientes puntos: