Congresos gastan más de mil mdp en programas sociales, fuera de sus funciones: IMCO

Aún cuando otorgar ayudas sociales no forma parte de las funciones de un legislador, los que integran los Congresos del país destinaron cerca del 14% de su presupuesto anual a este concepto.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que tan sólo el año pasado 17 Congresos gastaron, en conjunto mil 355.6 millones de pesos (mdp) en este concepto.

Lo anterior se dio a conocer en la presentación del Informe Legislativo 2017, donde Diego Díaz, investigador del IMCO señaló que los legisladores están violando sus facultades.

Esto, al señalar que los Congresos se han mostrado incapaces de hacer proyección de sus presupuesto, por lo que sería “sorprendente” que lograran el diseño de políticas públicas, que no tiene ni el Gobierno federal.

Por su parte el director general del IMCO, Juan Pardinas, señaló que la opacidad y la discrecionalidad de los recursos entre los mil 124 diputados locales es una constante, por lo que no descartó la posibilidad de que estos programas sean utilizados como una medida clientelar.

“Sería altamente improbable que estos recursos no se usaran para la construcción de redes clientelares, habría que hacer una investigación”, dijo.

Al desmenuzar la información, que se obtuvo a través de 800 solicitudes de información dirigida a los entes, así como la revisión de los 32 portales, precisó que las ineficiencias generalizadas y el incumplimiento de leyes prevalece.

Sobre el desempeño legislativo, Ramiro Suárez, investigador del IMCO, señaló que se realizó un análisis cuantitativo de las labores diarias de los diputados.

En ese ejercicio se estableció que la existencia de comisiones al interior de los Congresos es práctica y necesaria, sin embargo, no garantiza su operatividad, ejemplo de ello es que de las 42 comisiones que cuentan los diputados de Chiapas, únicamente sesionaron 20 de ellas.

En cuanto a la elaboración de iniciativas aprobadas Campeche presenta más de las que se presentaron por parte el ejecutivo que de las que que se genera del propio trabajo parlamentario.

Finalmente dentro de las conclusiones y recomendaciones, se estableció la necesidad de mejorar la transparencia y desempeño de los Congresos locales, así como la administración y asignación de los recursos para los órganos internos de los Congresos.

Juan Pardinas, director general del IMCO apuntó que la falta de castigos ante el incumplimiento de la Ley General de Transparencia y la asimetría presupuestal indicativa de serias ineficiencia en la función legislativa debe ser sancionada, de otra manera solo queda en “un llamado a misa”.

“La propuesta profundamente de un sistema revolucionario es que la autoridad cumpla la ley, si los congresos cumplieran ya tuviéramos pasos sustantivos en la materia… No tener sanciones contundentes, que no cumplan con lo establecido en la Ley es un llamado a misa”, precisó.

