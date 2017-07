Redes sociales definirán las elecciones de 2018: expertos

A unos meses de que México entre de lleno en el proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, estudios y expertos en redes sociales advierten el papel decisivo que jugará Internet en el proceso.

Julio César Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), precisa que las propuestas de campaña serán el ingrediente principal en redes sociales para que los internautas evalúen y definan posturas de cara a los próximos procesos electorales.

“Se le da la oportunidad a los internautas de tener voz, de participar de manera directa, y dárselo a los otros, de escuchar de viva voz y de manera directa, sin filtros. Y para los candidatos es escuchar el sentir ciudadano para que puedan moldear su propia campaña y hacer un mejor esfuerzo para atraer a los votantes y eventualmente hacer un mejor gobierno”, detalló.

Explicó que el Internet y el buen manejo de Facebook, Twitter e Instagram, pueden generar entre los electores la diferencia entre ganar o perder su voto, además de que estas herramientas tienen factores especiales.

“El tema de las redes sociales en el proceso político es muy importante por dos cuestiones: una, es la inmediatez, es decir, vamos a tener información inmediata por parte de partidos y candidatos y el otro componente es la bidireccionalidad o multidireccionalidad, porque podrá existir no solamente la propuesta de diálogo por parte del candidato del partido, sino que también podrán venir cuestionamientos y retroalimentación del electorado”, dijo.

En entrevista con Publimetro, mencionó que las críticas por parte de las personas que sigan a partidos o candidatos puede enriquecer la cultura cívica y finalmente el proceso electoral, por lo que quienes no estén en redes sociales o que no estén en línea tendrán que seguir el proceso electoral a través de los medios tradicionales y a través de la información que se va publicando de manera paulatina a través de los diferentes medios.

Al no tener que esperar horarios y tener las 24 horas para promocionar en redes sociales mensajes, propuestas, actividades diarias y compromisos de campaña, las personas pueden identificarse más cercanos.

De acuerdo con el Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2017 de la Asociación de Internet MX, seis de cada 10 mexicanos consideran que Internet los acerca a los procesos democráticos en México, mientras que nueve de cada 10 interesados en estos procesos, estarán pendientes a través de este medio.

Mientras que únicamente el 3% de los usuarios buscará otros medios para informarse sobre los temas políticos, por lo que el tema cobra relevancia pues adicionalmente se definirán 128 senadores, 500 diputados federales y la renovación de las 16 alcaldías en la Ciudad de México.

El proceso tradicional

De acuerdo con el Inegi, 46.3 millones de mexicanos no tienen acceso a Internet, 55.2% de ellos refieren que es por la falta de recursos económicos, 15.7% a que no hay infraestructura, 2% por equipo insuficiente, mientras que el 10.8% dijo no saber usarlo.

En este punto, Vega Gómez mencionó que sin un “piso parejo” en cuanto a la tecnología, los medios tradicionales como las bardas pintadas y los volantes en las calles le seguirán ganando a las estrategias digitales, además de que se debe tomar en cuenta que hay una población en edad de votar que no está conectada en México y que tendrá que ser atendida en materia de estos servicios de manera tradicional.

“En lo que compete a la comunidad rural, a los mexicanos que todavía no están conectados el proceso no será mixto sino que será enteramente fuera de línea. Sin duda veremos todavía propaganda en paredes, en folletos, bardas, espectaculares, radio y televisión”, comentó.

Vega dijo que la gente desconectada, pero que quiera informarse o aclarar el contenido de las noticias para descartar que sean falsas, puede acercarse a los sitios públicos que ofrecen conexión gratuita o acercarse a fuentes formales.

Por lo que se debe evitar caer en pánico y lo recomendable es verificar las fuentes periodisticas y buscar información de medios con reputación alta, pues aveces sólo se trata de errores o temas mal intencionados que no contribuyen al dialogo honesto o de un mejor México.

“Hay que verificar la fuente, utilizar el criterio y tener presente que la diversificación es un arma de doble filo, hay que verificar si el hecho o dicho es real y tratar de ser lo más juiciosos para no ser cadena de desinformación”, advirtió.

TE RECOMENDAMOS: