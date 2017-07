De la izquierda puede surgir un candidato ganador y sé que lo vamos a tener: Ifigenia Martínez

¿Cómo ve el panorama político para el 2018?

– Yo veo a un PRD que ha demostrado que se ha fortalecido, ha demostrado madurez política, y creo que ha aprendido de sus errores, las elecciones pasadas en el Estado de México fue una clara muestra de que el PRD está vivo, de que el PRD es un partido en el que la gente confía y que se debe de seguir trabajando y creciendo para que esa votación se amplíe.

¿Se sigue identificando con el partido?

– Absolutamente, aunque la política es dinámica siempre hay errores claro, pero yo creo que es importante insistir en las ventajas y con unidad resolver los conflictos que se lleguen a suscitar internamente. Yo soy de las fundadoras, la única que no se ha salido y es porque considero que el partido tiene remedio y que el partido lo fundamos con causa y esa fue combatir al régimen neoliberal y estamos detrás de esa causa. Claro que hay veces que sale un poco de los objetivos los dirigentes y hay que volver a meterlos al carril.

¿Cómo ve la posible a alianza del PRD con el PAN rumbo a las elecciones del 2018?

–Todos mis respetos para los compañeros del PAN, si se tratara de un tema de urgencia nacional o una invasión extranjera, etc., por supuesto que nos uniríamos con el PAN, con el PRI, con quien fuera necesario para defender al país, pero en cuanto a una política nacional nuestros principios son completamente diferentes. Yo no veo una plataforma común entre Acción Nacional y nosotros, creo que prefiero que estemos preparados cada uno con su programa y bueno, bienvenida la competencia.

¿Fue precipitado el anuncio de Alejandra Barrales?

– Yo respeto mucho las decisiones de la dirigencia nacional de mi partido, pero considero que se debe escuchar a las bases, yo creo complicado que una base perredista vote por un candidato afín al PAN y de igual manera yo veo complicadísimo que la militancia y bases de Acción Nacional voten por alguien del PRD. Por lo tanto, creo que estas decisiones se deben tomar desde la base; convocar a una Congreso Nacional y que se debatan los puntos de vista y que ahí como en toda democracia se tome una decisión, pero mi punto de vista muy específico y que comparto con personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Dolores Padierna, Alejandro Encinas y Amalia García, es que no estamos a favor de una alianza con el PAN. Bienvenido el Frente que plantea Alejandra Barrales, tiene objetivos muy buenos, abre la puerta a la sociedad civil, empresarios, académicos, me encantan estas ideas y apoyo el Frente menos en una posible alianza con Acción Nacional.

¿Cómo ve la disputa para definir al candidato interno a la presidencia?

– Creo que sobre la mesa se debe de comenzar anteponiendo la plataforma, cuál va a ser la plataforma programática que apoye el PRD y dependiendo de ellos se tendrá que elegir al candidato, yo creo que tiene que ser un voto legítimo y razonado para asegurar que la población vote por nosotros. Es importante ser coherente con nuestra ideología y lo otro es que se debe de buscar un candidato afín a nuestra ideología que es la izquierda democrática.

¿Cómo ve a las izquierdas, en especial a Morena?

–Todo mi respeto para Morena, el movimiento de Andrés Manuel Lopez Obrador ha tenido un crecimiento exponencial y seguirá creciendo, yo celebro que cada vez más mexicanos apoyen a la izquierda, esto es una señal de que quieren que la izquierda gobierne, pero considero importante que sumemos más como izquierda unida que dividida. Si sumamos los porcentajes de votación en el Edomex del PRD y Morena ¡hubiéramos tenido un triunfo que nadie nos hubiera podido refutar! Es indispensable ir unidos todos, separados no vamos a ganar. Tenemos que dejar de lado el capricho de niño pequeño y empezar a comportarse como hombres del futuro. ¡Si dejamos de lado aspiraciones personales podremos construir un gran programa y liderazgo para triunfar en el 2018, ya nos toca gobernar a nosotros!.

¿Habrá un llamado directo a AMLO para que se una al PRD?

– Ya estamos en eso, yo me reuniré con AMLO en los próximos días y abriremos un espacio para que la dirigencia de mi partido se siente con la dirigencia de Morena y lleguemos a un acuerdo. Pero sí quiero ser muy clara, hay que ser específicos en que primero el proyecto, primero la unidad y después el candidato. Yo podría decir que simpatizo con Andrés, con Miguel Ángel Mancera o el caso ciudadano de Juan Ramón de la Fuente, pero primero veamos plataformas y proyectos y después detallaremos a quién vamos a apoyar.

¿Ve algún rival fuerte entre los aspirantes de la izquierda que pudiera hacerle ruido a ésta?

– Toda mi simpatía con Margarita Zavala, es una mujer trabajadora, seria, que en su papel de primera dama se comportó a la altura y a Ricardo Anaya, también me parece un muchacho que ha crecido mucho políticamente pero no comparto su ideología ni su visión, yo creo que necesitamos a políticos más experimentados. De la izquierda puede surgir un candidato ganador y sé que lo vamos a tener. El estancamiento económico y el contraste entre las clases sociales cada vez es más polarizado, entre un pequeño grupo concentrado de la riqueza y los enormes grupos marginados. Ya no queremos más de lo que hemos vivido en gobiernos de neoliberalismo que saquen nuestros recursos, yo creo que hoy más del 80% de los mexicanos demandamos otra forma de conducir nuestro país y creo que le toca a la izquierda dar el paso para la transformación que requiere México.

¿Cómo ve el tema de la Constitución de la CDMX y las complicaciones que ha tenido?

– Representa un avance histórico el contar con una Constitución de la Ciudad de México, es un documento de completa avanzada, muy enfocada al desarrollo y plenitud de los derechos humanos y por lo tanto tenemos que defenderla y respaldarla, yo la verdad es que estoy en contra de que lo que ganamos en votaciones del Constituyente, en esas jornadas maratónicas que nos aventamos, nos lo quieran echar atrás en el Tribunal y que ahora el PAN y el PRI tienen que replantearse y darle su lugar a la Asamblea, porque todo lo escrito en esa Constitución se votó por mayoría.

¿Cómo ve el papel de la mujer mexicana en la vida política?

– Siempre he sido una mujer de igualdad de género, no me he considerado una feminista, si bien apoyo la idea del avance de la mujer, considero que la mujer y el hombre somos iguales y me encanta el crecimiento de ambos géneros, pero creo que el avance de la mujer ha sido muy bueno, México ha dado una lección con el tema de la paridad de género en el Congreso, en los puestos públicos, vamos avanzando, todavía no como quisiéramos pero algunas compañeras hemos abierto pautas y el espacio a muchas mujeres. En lo que toca al PRD vamos bien, tan sólo las dos posiciones más importantes de la cartera de mi partido la tienen dos mujeres, Alejandra Barrales y Beatriz Mujica.

¿Ve a Barrales como candidata a la Presidencia 2018?

– Ella no se ha pronunciado para tal posición, más bien creo que sus intensiones son con la CDMX y toda mi simpatía para Alejandra, es una mujer que ha progresado mucho y que con el estudio, trabajo y preparación ha salido adelante y la apoyaremos, por supuesto que si, que entregue su plataforma o proyecto de ciudad y lo revisamos. Ella cuenta con mi simpatía y mi cariño.

¿La veremos compitiendo por algún puesto para 2018?

– Hay que platicarlo, me gustaría estar en la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Habrá que verlo, bien dicen que el político que respira aspira y de ser el caso yo siempre estoy dispuesta con objetivos claros y nacionalistas. Me gustaría porque yo estuve en el proceso de construcción de la Constitución de la CDMX.

