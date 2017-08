20 de agosto, fecha crucial para consulta por la vida: Concertación

A menos de un mes para reunir 2 millones 500 mil firmas para impulsar la realización de una consulta popular por el derecho a la vida, Aarón Lara Sánchez, quien preside la coalición de más de un centenar de Asociaciones Civiles conversó con Publimetro para dar a conocer que el próximo 20 de agosto, buscarán la recaudación de un millón de firmas ciudadanas.

Ese día, cuenta, saldrán a las plazas públicas, a los parques y a los centros comerciales con el apoyo de 100 mil voluntarios con miras a reunir las firmas que entregarán a la Cámara de Diputados, para que éstas sean validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine si la consulta popular se lleva a cabo el 1 de julio de 2018.

Lara Sánchez argumenta que se oponen a la criminalización de la mujer que decide interrumpir su embarazo, pero señala que se debe ponderar el derecho de los no nacidos.

El 30 de agosto es la fecha límite para recabar las firmas. ¿Cuántas han recabado?

—En este momento se está llevando a cabo el proceso en todo el país, los datos que nos llegan son muy positivos, pero no podemos adelantar cifras exactas . Nosotros confiamos que para el 30 de agosto habremos de recaudar más de 2 millones de firmas. La ley nos obliga a recaudar un millón 800 mil, sólo que por si algunas tienen errores, que nunca falta, queremos tener un margen mayor al que la ley exige.

Por ejemplo, las personas que nos ayudan en Chihuahua nos reportan que ya llevan alrededor del 50% de su meta, ellos se propusieron recabar 50 mil firmas allá, entonces va avanzando. La verdad es que estamos muy sorprendidos, hicimos un llamado a la sociedad civil y en un día y medio tuvimos el apoyo de 100 asociaciones civiles.

¿En qué estados han recabado firmas?

—En todos los estados de la República, no hay ni un sólo estado que no esté participando. Inclusive hoy me mandaron mensajes amigos de otros países para felicitarnos por la iniciativa.

¿En qué consistirá el recolección de firmas del 20 de agosto?

—El 20 de agosto pretendemos recaudar un millón de firmas usando un grupo de voluntarios. Esperamos tener 100 mil personas en todo el país para que salgan a las calles, a las plazas públicas, a los parques y jardines, a los centros comerciales, etc. y que con el apoyo de la ciudadanía, y si cada uno de nuestros 100 mil voluntarios reúne 10 firmas tendremos un millón en el Día Nacional por la Vida – que la asociación propone que se establezca el tercer domingo de agosto–.

Ahora que entramos en materia del Día Nacional por la Vida ¿qué finalidad tiene establecerlo?

—Es parte de una cultura cívica. En nuestro país hemos perdido la sensibilidad por los valores y por la capacidad de reconocer los derechos de otros. Esto ha producido en el mediano y largo plazo que lamentablemente nuestra sociedad esté en un proceso de descomposición. Y es porque los jóvenes particularmente no son formados en valores, entonces llega el momento de tomar decisiones sobre cuestiones que son trascendentes como lo es el derecho a la vida, que al no tener ellos una noción de lo que puede ser correcto o incorrecto, entonces toman decisiones amorales y es justo lo que tenemos hoy, una sociedad amoral que no distingue entre lo que es correcto e incorrecto.

El incremento de embarazos no deseados se debe a una excesiva permisibilidad entre los jóvenes que no tienen respeto en proteger sus propios cuerpos y entonces, a pesar de que ésta es la generación con mayor información sobre educación sexual, la generación con mayores recursos para protegerse, es la generación que produce más abortos o embarazos no deseados o relaciones que no son duraderas.

Y entonces tenemos una sociedad en la que hay menos relaciones formales que comprometen el desarrollo de vidas que le dan sustento a la sociedad. La familia es sin duda el sustento de la sociedad, pero una familia fracturada, una familia que no existe más que en la forma, pero no en el fondo con compromisos mutuos, eso es lo que está provocando este quebrantamiento del tejido social que produce niños en la calle, violencia extrema, niños procaces, niños que no son disciplinados en casa, en la escuela y en la sociedad.

El problema es la falta de promoción de principios y de valores en nuestra sociedad.

¿Cuál sería el proceso para establecer este Día?

—El ponernos de acuerdo como sociedad, esa es otra de las cosas que me interesa destacar: la sociedad no se está poniendo de acuerdo. Enfrentamos problemas y cada quien trata de resolverlos como puede ante la ausencia de la participación del Estado en temas cardinales.

En un entrevista anterior en Publimetro, usted mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será el espacio donde librarán la “batalla más complicada” en este proceso para realizar la consulta popular. Entonces, ¿cuál es la estrategia para precisamente librar esa “batalla” en la SCJN?

—Espero que no sea la batalla más difícil, apelo a la buena voluntad de los ministros. Primero, que puedan escuchar que es un reclamo ciudadano multitudinario y segundo, que ellos lo vean como lo que es: una ampliación de derechos. Estamos pensando en la importancia de que todos los mexicanos podamos estar de acuerdo en que la vida comienza con la concepción, es absurdo poder ubicar el momento de la vida en algún otro momento, sencillamente por la más elemental de las lógicas, pero también, por todo lo que los médicos puedan decirnos, la vida comienza cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide y entonces es concebida la vida de un ser humano, y todos los seres humanos tenemos el derecho a la vida hayan nacido o no.

La consulta precisamente buscará homogeneizar ese derecho y lo que estamos pidiendo a la Corte es que sea sensible al reclamo popular y que amplíe este derecho humano, primario, fundamental y originario que es el derecho a la vida.

Ustedes señalan que el Estado debe proteger la vida desde su concepción, entonces ¿qué instrumentos tendría que crear el Estado para cumplirlo?

—Primero tendría que reflejarlo en los códigos civiles y en las leyes de toda la nación. Tendríamos que tener una figura jurídica que establezca que es una responsabilidad del Estado la protección de la vida desde la concepción. Una vez que esto se establezca entonces no creo que exista la necesidad de crear una institución, es solamente el acatamiento de esa norma jurídica.

Si la mujer decide no ser madre, ¿entonces el bebé debe pasar a manos del Estado?

—No necesariamente. Otra de las grandes debilidades que ha tenido el Estado es la falta de atención hacia las mujeres en vulnerabilidad. Qué ocurre cuando una niña es violada, hoy día hay algunos gobiernos que las quieren enjuiciar porque abortó el producto de una violación, pero el violador está libre.

Entonces se criminaliza a la mujer, eso es absurdo, fuera de toda lógica jurídica. Se tiene que atacar la causa de los causado, permíteme usar la expresión. El tema es que la niña sufrió un abuso y esa es la obligación del Estado, proteger a las mujeres que están en estado de vulnerabilidad.

No puede ser que las asociaciones civiles sean las que traten de encontrar casas de apoyo, ayuda psicológica, ayuda jurídica, porque el Estado no cumple su papel. Lo ideal es que las mujeres no sufran ese tipo de violencia y que cuando la sufran sean acompañadas por el Estado para darles asistencia, hay una serie de medidas que se pueden implementar y que hoy en día están ausentes.

Cuando señala que hay jóvenes que utilizan el aborto como método anticonceptivo… ¿se tiene el dato de cuánto ha crecido esto?

—Lamentablemente el Estado no nos da esas cifras, sólo ponderan que hay menos muertes maternas a causa del embarazo juvenil o en general. El tema no es que hayan menos muertes maternas, ¿entonces los bebés no son personas? ¿no merecen respeto para sus vidas? Cómo es posible que se pondere un hecho de que hay menos muertes maternas haciendo crecer el número de muertes infantiles.

Sólo por poner una cifra, en México de los 10 años que tenemos con la ley de la interrupción del embarazo han muerto más de 176 mil bebés no nacidos. Esa cifra es superior a los muertos por la guerra contra el narcotráfico en este sexenio y también superior al del sexenio pasado.

Lo que quiero decir es que no se está ponderando con claridad, no se hace un análisis serio, porque se está ponderando una política pública que está atentando contra la vida de seres humanos.

¿Qué le puede decir a los sectores que no comparten su punto de vista de la defensa de la vida?

—Yo no creo que exista nadie que se oponga a la vida, el problema es que les están enseñando mal, les dan soluciones equivocadas. Pregúntale a alguien si está interesado en no defender el derecho a la vida, es como si le dijeras a alguien si está dispuesto a suicidarse. Hay gente que por crisis emocionales optan por el suicidio, pero no es una salida real.

Creo que hay grupos que privilegian una salida sin ponderar que existen otras opciones que deberíamos tener como primera instancia.

DATOS

Centro de acopio

– Las firmas para la consulta se recibirán en el centro de acopio Av. Río Consulado 1912, colonia 7 de noviembre en la Delegación Gustavo A. Madero.

– La pregunta que se busca realizar en la consulta popular es: ¿El Estado debe proteger la vida humana desde la concepción como derecho fundamental?

“A pesar de que ésta es la generación con mayor información sobre educación sexual (…) es la generación que produce más abortos o embarazos no deseados o relaciones que no son duraderas”. Aarón Lara Sánchez.

CIFRA

100 mil voluntarios en todo el país recabarán firmas el próximo 20 de agosto para la consulta por la vida

