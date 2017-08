INE y Fepade refuerzan blindaje electoral para 2018 por caso Odebrecht

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) pactaron blindar las campañas electorales de 2018, ante posibles desvíos de recursos y financiamiento ilícito a campañas, como se presume en el caso Odebrecht.

De acuerdo con Santiago Nieto titular de la FEPADE, aseguró que aunque no existe denuncia oficial por los presuntos sobornos que recibió el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya por parte de la empresa Odebrecht y que se presume fueron utilizados para la campaña electoral de 2012, la dependencia atenderá el tema “sin filias ni fobias”, pues se busca que el siguiente proceso electoral inicie con reglas claras por parte de los jueces penales en el ámbito del financiamiento ilícito.

“La semana pasada un Tribunal Unitario confirmó la competencia de la Fepade para todos aquellos casos en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos tratándose también de elecciones locales lo cual consideramos que es un avance que permitirá en el trípode electoral, Tribunal e Instituto Electoral y la Fepade, avanzar de manera conjunta a fin de mejorar la calidad en el proceso”, comentó.

El funcionario precisó que analizarán la información para determinar si existen elementos para abrir una carpeta y corran las investigaciones correspondientes por el supuesto caso de enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, ya que es necesario ser cuidadosos con las acusaciones o vinculaciones. En este punto dijo que en lo que va del año se han atendido al menos 88 denuncias relacionadas con estos delitos.

“Tenemos que se muy responsables sobre este caso y hasta que no tengamos las pruebas suficientes no se puede incriminar, en virtud de que en un sistema democrático no tenemos juicios ni declaraciones sumarias y en virtud de que aquí seria que si se inicia la investigación, si se presenta la denuncia y viene un desglose evidentemente desarrollaremos la investigación, actuaremos conforme a derecho y se resolverá ejerciendo en su caso la acción penal si se acredita los elementos de tipo penal”, dijo.

En tanto que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE aclaró que la autoridad electoral no puede especular en un tema tan delicado, por lo que esperarán a que sea pertinente intervenir como corresponde.

“En caso de que se presente alguna denuncia por la información que ha circulado (…) si se llega a presentar una queja en materia de ingresos o egresos de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral desplegará, en su momento, en su caso, todo su aparato de investigación para determinar si ha habido o no algún ilícito de financiamiento en la política”, comentó.

Sobre los lineamientos que se están trabajando, Córdova comentó que las observaciones que los Tribunales federales realicen a la fiscalización total de las campañas del Estado de México servirán para mejorar esta áreas de cara a los proceso electorales que se llevarán a acabo el próximo año.

Además de la publicación de “Cancha Pareja” que establece lineamientos que regulan la aparición de dirigentes y partidistas en medios y garantiza la equidad entre todos los participantes del ejercicio democrático.

“El INE va a fijar las reglas de licitud de programas sociales y con ello dar seguimiento a los ciclos presupuestales… el éxito de una elección es que cada uno cumpla de los actores con su corresponsabilidad para que la elección salga bien”, apuntó.

Proceso en otros países

En el foro Integridad Electoral en América Latina, que organizó el INE se estableció la necesidad de intercambiar información y experiencias con el fin de enriquecer la democracia de cara a que en 18 sitios de America Latina se registrarán elecciones.

De acuerdo con cifras del INE la satisfacción con la democracia se encuentra en niveles similares a los que se tenían en el ya lejano 1995, por lo que es necesario generar mecanismos que devuelvan la confianza en todos los actores: ciudadanos, partidos políticos e instituciones.

Cifra:

80 por ciento de la población latinoamericana se verá impactada por los resultados de los comicios

88% denuncias atendió la Fepade en lo que va del año

TE RECOMENDAMOS: