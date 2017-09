Barbosa advierte que nuevo acuerdo para fiscal tiene ‘trampa’

En conferencia de prensa las bancada de Morena y PT en el Senado aseguraron que el PAN quiere sacar ventaja

Miguel Barbosa, senador de Morena advirtió que el acuerdo que hoy se ofreció por el PRI para retirar el "pase automático" del Procurador de la República a la Fiscalía General se trata de una trampa, que está apoyando el PAN.

En conferencia de prensa, detalló que si no se modifica el artículo décimo sexto transitorio de la Reforma, y el 102 Constitucional para garantizar procesos completamente autónomos sólo se está aceptando de otra forma el acuerdo.

“No nos vamos a prestar a que la Cámara de Diputados nos manden esa propuesta, es una trampa. Sigue siendo la propuesta para que la designación que llegue sea del ejecutivo y no producto de un proceso abierto y ahí ya hay acuerdo con el PAN para que entreguen la propuesta en el Senado, gana Acción Nacional porque entonces sería una propuesta de ellos”, apunto.

Acompañado de senadores del PT adelantó que el próximo martes presentara una iniciativa más amplia, en la que se incluyan las reformas integrales al artículo 102 de la Constitución para que se ratifique autonomía de la fiscalía y autonomía del fiscal y sea una fiscalía competente.

Las declaraciones se hicieron luego de que el frente legislativo del PAN, PRD y MC aceptara votar la integración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ante el anuncio del coordinador del PRI, César Camacho, de retirar el “fiscal carnal”.

Marko Cortés, coordinador y diputado de la bancada del PAN celebró el anuncio y lo calificó como “histórico” y tan importante como cuando se aprobó la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Debo decirles que hoy temprano, hoy por la mañana el Coordinador de la fracción priista me habló y me dijo: “Marko, hemos platicado con el propio Presidente de la República y se ha tomado la decisión de que no habrá pase automático al fiscal carnal”, eso a nosotros nos da mucho gusto. De inmediato nos reunimos los aquí presentes para tomar una decisión y además ser firmes y congruentes con lo que habíamos dicho: en el momento que hubiese un compromiso claro, de frente a la nación, nosotros estábamos listos para instalar la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados”.

