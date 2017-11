México lidera índice de terrorismo en Centroamérica

México es el país de América Central y del Caribe con los mayores niveles de terrorismo, de acuerdo con el Índice Global de Terrorismo 2017 (IGT) del Instituto para la Economía y la Paz.

Esto porque a pesar de que la región tuvo el menor impacto promedio en este fenómeno, el país registró 3.292 puntos, lo que lo ubicó en el lugar 61 a nivel mundial

“La actividad terrorista en México domina tanto el número de ataques como el número de víctimas mortales al representar el 52% de los 119 ataques y el 54% de las 170 muertes”, detalla el informe.

En contraste, Costa Rica, Cuba y El Salvador obtuvieron un puntaje de cero, el mejor posible en el IGT.

El reporte señala que en los países miembros de la OCDE, como es el caso de México, el terrorismo se correlaciona con niveles bajos de cohesión social y falta de oportunidades. Por ello, las políticas para combatirlo deben adaptarse a los contextos específicos de cada país.

Detectan grupo

Incluso, el Índice Global de Terrorismo 2017 identifica al grupo Secta Pagana de la Montaña como autor de nueve ataques realizados en 2015.

“Este grupo ha afirmado que realiza ataques para protestar contra el 'avance frenético del desarrollo moderno' y prometió continuar los ataques mientras la civilización continúe en su camino de destruir la naturaleza. Sus ataques no causaron víctimas”, expone el estudio.

En tanto, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha contabilizado 306 ataques presuntamente cometidos por grupos violentos que se autodenominan anarquistas, insurreccionalistas, ecoextremistas y ecoterroristas, reveló dicho Centro por medio de la solicitud de información 0410000023116 que presentó un ciudadano.

No obstante, el Cisen resaltó que las reivindicaciones que han realizado dichos grupos no constituyen evidencia suficiente para determinar que una agresión realmente se haya efectuado.

Dentro del recuento realizado por el Centro de Investigación, la organización Secta Pagana de la Montaña tiene atribuidas cuatro acciones en 2015: una, el 24 de septiembre de 2015 y tres, el 31 de octubre de 2015; todas en el Estado de México.

Buscan imponer agenda de EU: experto

Eruviel Tirado, coordinador del Diplomado Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana argumentó que el fenómeno del terrorismo en el país es un asunto que debe tratarse con delicadeza, debido a que puede servir de pretexto para que la agenda de seguridad norteamericana se imponga a la mexicana.

“Hay que tener mucho cuidado, porque este tipo de temas son mediáticamente atractivos, incluso políticamente para manipular las agendas de seguridad".

“No es nuestra realidad, eso no quiere decir que no exista o que no sea posible que se desarrolle, pero las posibilidades de que ello ocurra son mínimas a diferencia de algún país de Medio Oriente.

El especialista sostuvo que un ejemplo claro es la Secretaría de Marina (Semar), quien asumió como suya la agenda del Comando Norte de Estados Unidos.

“No se trata de ignorar la fenomenología del terrorismo o de la existencia de estos grupos a nivel mundial y de que puedan operar en nuestro territorio".

“Siempre hay que tener una mirada preventiva y de seguimiento, pero de ahí a establecer un patrón o señalar a grupos autóctonos terroristas que sólo los conoce el Cisen, a mí no me suena muy racional. Y si existen, sus actividades son magnificadas porque representa la obtención de recursos”, concluyó.

Investigarlos, tarea pendiente del Cisen

Guillermo Garduño, especialista en seguridad nacional sostuvo que la inteligencia mexicana tiene la tarea de ubicar e investigar a los grupos que se han adjudicado actos terroristas en el territorio nacional.

“La peligrosidad de esos grupos se caracteriza en su no posible identificación, en no conocer sus vínculos, el no tener clara su motivación. Incluso, hay un factor que puede suceder, que actos realizados por otras organizaciones ellos se los atribuyan como una forma de demostración de fuerza y de presencia. Y esto te desquicia todos los procesos del ámbito de la seguridad pública”, fundamentó.

A decir de Garduño el terrorismo local es un problema de salud pública, por lo que el fenómeno debe atenderse desde dos perspectivas. Por otra parte, señaló que algunos grupos del crimen organizado han realizado crímenes en contra de la población civil, como por ejemplo en Tamaulipas.

“La gente ha tenido que desplazarse motivados por el narcotráfico o cualquier otro delito de carácter criminal. Por lo cual México está ubicado en este lugar (en el Índice Global de Terrorismo)”,señaló.

DATO

306 ataques presuntamente cometidos por grupos violentos ha contabilizado el Cisen de 2008 a 2016