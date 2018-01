Sin identificar, 82% de los cuerpos hallados por PGR en fosas clandestinas

El 82% de los cuerpos encontrados en fosas comunes durante este sexenio no han podido ser identificados por la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP) de la Procuraduría General de la República (PGR).

Y es que de 2012 a junio de 2017, sólo 70 cuerpos de 376, es decir, sólo el 18% fueron identificados, de acuerdo con información contenida en la solicitud de información 0001700314017 que presentó un particular.

El documento señala que Guerrero es la entidad con mayor número de fosas, ya que en el periodo mencionado la PGR intervino en 136 fosas en las cuales halló 248 cuerpos, pero sólo pudo identificar a 36.

En segundo lugar se situó Jalisco, donde se localizaron, en cuatro años y medio, 37 fosas en las que se encontraron 75 cuerpos y sólo 17 fueron identificados.

Morelos se ubicó en el tercer lugar con ocho fosas, en las que se hallaron 15 cuerpos; sin embargo, ninguno pudo ser identificado por la CGSP. Le siguió Michoacán, donde los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales encontraron 11 cuerpos que no pudieron ser identificados.

En tanto que en el Estado de México se encontraron dos fosas que contenían 15 cuerpos, de los cuales 13 pudieron ser identificados, según la información de la PGR.

Baja identificación, un problema de voluntad

Ina Zoon, coordinadora de proyectos de Justicia Penal en América Latina para la Open Society Justice Initiative, explicó en entrevista con Publimetro que la baja identificación de cuerpos se debe, fundamentalmente, a la falta de coordinación entre las bases de datos genéticos o por su inexistencia.

“Entonces cuando se hace un perfil genético y después se intenta cruzar con lo que tienen de los familiares no se encuentra ningún match y esto puede ser porque la familia no ha sido contactada o porque la muestra tomada de la familia ha tenido problemas, ya sea que está contaminada o porque la muestra de la familia está en una base de datos de otro estado a la cual no tiene acceso la PGR”, detalló.

Zoon recordó que no todos los estados ni todos los servicios forenses cuentan con bases de datos y al mismo tiempo, dijo, las autoridades ponen mucho énfasis en la identificación genética cuando existen otros métodos para reconocer la identidad de los cuerpos.

“Normalmente un servicio forense tiene bases de datos en los que se tienen ubicadas características como tatuajes, fotografías, y signos particulares. El primer paso, si el cadáver está completo o tiene ropa, es empezar la identificación con estos elementos que no son genéticos y esto se debe cruzar con los informes de desapariciones y de homicidios”, contó.

Pero el otro problema, señaló la especialista, es que apenas se construyen dichas bases de datos, por lo que urgió su puesta en marcha y al mismo tiempo señaló que la PGR debe acelerar la implementación del Plan Nacional de exhumación e identificación de cuerpos.

“Es un plan para revisar todos los cadáveres que han sido exhumados en los últimos años en las fosas comunes, porque un reclamo de los familiares de las víctimas es que además de investigar las fosas clandestinas deben investigar las fosas comunes”, apuntó.

DATO

70

cuerpos fueron identificados por la PGR de 2012 a junio de 2017

