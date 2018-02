Encuestas falsas no hacen temblar a Consulta Mitofsky

Para Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, sólo hay un método para anular las encuestas falsas: que los medios no difundan esa información y que los datos generados por casas encuestadoras profesionales sean difundidos hasta el cansancio.

Asegura, en entrevista con Publimetro, que las llamadas fake polls (encuestas falsas) no han afectado a Consulta Mitofsky y sobre el actual escenario electoral, donde AMLO encabeza las encuestas, refirió que la incertidumbre es la reina de la democracia, por lo que hasta el 1 de julio se sabrá quien se sentará en la silla presidencial.

Se dice que las noticias falsas pueden ser factor en las elecciones … ¿y las encuestas falsas qué tanto pueden influir?

Las encuestas falsas son parte de las noticias falsas. Las encuestas son parte del ambiente político y entonces los que se van a encargar de transmitir mensajes falsos, que va a ser mucha gente interesada, desde estrategas políticos o hasta ciudadanos interesados, van a hacer todo tipo de falsedades, incluyendo las encuestas.

Ahora, los dos tienen una contraparte, la única forma de combatir noticias falsas es repitiendo las noticias verdaderas hasta el cansancio. Con las encuestas pasa algo parecido, la única forma de combatir a las encuestas fuera de foco es dando énfasis en las encuestas reales. Y los únicos que pueden hacerlo son los medios tradicionales. En este mundo de las fake, los medios tienen esa responsabilidad de ser el filtro de noticias y de encuestas.

¿Qué tanto pierde Consulta Mitofsky con las encuestas falsas?

Pierde porque lo encasillan en el mismo terreno de ellos, como si fuera parte de. Personalmente puedo decir que no perdemos, porque los clientes no contratan fake news ni fake polls. Entonces en términos de clientes no hay pérdidas, en términos de atención solamente los medios malos hacen caso a las encuestas malas, los medios serios tratan de seguir a las encuestas serias.

El que no sabe, trata de encasillar a todas las encuestas en el mismo cajón. No hay una pérdida para Consulta Mitofsky ni para mis colegas.

En redes sociales se sube información que se atribuye a supuestas encuestas de Consulta Mitofsky. ¿Han interpuesto una denuncia por ello o por usar su información sin su consentimiento?

No. El que nos falsifica una encuesta lo que busca es que sea conocido ese dato, entre más escándalo damos por ese dato lo hacemos público y terminan creyéndolo los que lo quieren creer. Entonces nosotros no ayudamos a difundir encuestas aunque sean falsas.

Cuando detectamos una encuesta falsa, sólo advertimos que está circulando y desmentimos que es nuestra. Si nos preocupamos por negar una encuesta, prácticamente estamos difundiendo esa encuesta falsa. No le entramos a ese juego. Sólo le avisamos al Instituto Nacional Electoral (INE) para que en su monitores de encuestas no la incluyan ni la reporten como existente.

¿Las encuestas falsas han llevado a Consulta Mitofsky a cambiar su manera de trabajar, de hacer encuestas?

Si es de ayer hoy no hemos cambiado nada. Del año pasado a hoy hemos cambiado mucho, pero es normal. Porque ahora utilizamos mucho más tecnología, ahora hacemos preguntas nuevas tratando e entender mejor al electorado.

Hacemos estratificación estadística distinta, porque no en todas las regiones hay independientes, entonces tenemos que estratificar. Se ha cambiado la forma de trabajar, pero el fondo de la estadística, del muestreo, de los factores de expansión, de métodos de selección, del cálculo de variables, el fondo del trabajo sigue siendo el mismo.

¿Qué tipo de nuevas preguntas están haciendo?

Por ejemplo, medimos preguntas sobre el coraje ciudadano, sobre el deseo de cambio. Metemos preguntas sobre la existencia de los independientes, antes sólo eran partidos. Pero cambian escenarios, cambia el contexto de la elección y cambian las preguntas, pero la boleta sigue siendo la boleta, el acto de votar es igual y la pregunta sobre la elección sigue siendo la misma.

¿Y qué tanto ha crecido el coraje ciudadano?

Es más el coraje hacia cualquier partido, que el voto del partido, es decir, no hay partido que tenga más voto que coraje. Y eso antes no importaba tanto.

¿Consulta Mitofsky ha ubicado a empresas que se dedican a hacer encuestas falsas y cuánto pueden ganar por ello?

En la elección pasada, mostré algunas encuestadoras patito y había nombres muy claros como Tcnomanasmen, Encuestadora del Golfo, pero después de las elecciones desaparecen . En este momento no te sabría decir, pero lo que sí hemos detectado es que todo usuario de Twitter hace su encuesta y algo miden: la preferencia de sus seguidores.

¿Las encuestas de redes sociales que tan precisas pueden ser?

Si al final comparas los resultados, estoy seguro que muchas encuestas de Facebook y de Twitter le van a atinar, pero muchas no.

Estadísticamente no es el mismo método, las encuestas de Twitter, de Face no tienen marcos muestrales comprobables. Las otras encuestas miden, si lo hacen bien, la preferencia de los usuarios de Facebook. Entonces se tiene que hacer una estimación para que eso que se midió se trate de adivinar qué es lo que piensa la población completa. Pero es otro método, no el tradicional estadístico.

¿Entonces no pueden tomarse tan en serio?

Hay que verlas porque algo miden.

¿Qué candados proponen para combatir las encuestas falsas?

Ninguno. El único filtro son los medios de comunicación, porque si ellos difunden encuestas falsas le están haciendo el juego a los que difunden encuestas falsas.

¿Habrá fechas claves para difundir encuestas?

Sí, pero cada quien determina cuando. Yo pretendo difundir la encuesta nacional la semana que entra, porque este domingo terminan las precampañas. No son fechas claves, sino significativas en el proceso electoral.

La gente quiere saber cómo terminó la precampaña. Y luego antes del 30 de marzo publicaré otra para decir cómo inician las campañas.

En estos momentos AMLO aventaja en las precampañas ¿Arrasará o podría presentarse un escenario parecido a 2006 donde caballo que lo alcanzó, ganó?

No tengo la más remota idea. Mi expectativa es que no será una campaña de tres, lo tengo dicho desde siempre. Creo que se va a mover y terminará siendo una de dos, con uno rezagado o de uno con dos rezagados.

Quién tomará ventaja, no sé. Pero hasta ahorita es López Obrador. Para que alguien lo persiga fuerte, alguien se tiene que desplomar fuerte, entonces no sé si va a pasar.

Lo más bonito de la democracia, desde que en México tenemos procesos democráticos, es que existe incertidumbre. Antes de 1994 cuando ya eran presidentes desde que nominaban candidatos ni sentido tenían las encuestas. La incertidumbre es la reina de la democracia, que no sepamos quien va a ganar hasta el día final. Lo que dicen las encuestas es quien tiene más probabilidad de ganar, no quién va a ganar. Y el día de hoy el que tiene más probabilidades es López Obrador.

¿Y quién se vincula más con el enojo ciudadano?

El que más ha conectado con la variable del enojo es López Obrador.

TE RECOMENDAMOS: