Cafetería de Tepoztlán corre a golpes a pareja gay por tomarse de la mano

El sábado pasado una pareja de jóvenes gay y sus amigos fueron expulsados de la cafetería Cardamomo en Tepoztlán, Morelos, por entrar tomados de la mano.

Daniela Bedder Cornell, parte del grupo de amigos, denunció a través de videos y fotografías publicados en Facebook la forma en que las empleadas del lugar los corrieron de forma grosera.

Foto: Facebook Daniela Bedder Cornell

"Al ingresar ellos a la cafetería, venían tomados de la mano (son una pareja gay), al percatarse la mesera de que eran pareja se mete a la cocina y le dice a otra empleada "oye hay dos weyes besándose y agarrándose la mano, ¿pueden estar adentro?" a lo que la empleada contestó "No, claro que no", describe Daniela, quien aseguró que escuchó porque estaba en el baño junto a la cocina.



Una de ellas se acercó a la mesa para decirles que por órdenes de "su jefe" no podía darles el servicio.

Tras negarse a dichos tratos, otra mujer salió de la cocina con actitud agresiva para exigir que salieran, sin embargo, al comenzar a grabar la situación, ambas mujeres sacaron al grupo a golpes y empujones.

Una de ellas incluso les gritó: "aquí no van a venir a hacer lo que quieran, es un pueblo".

Posteriormente pidieron apoyo a policías que habían acudido al lugar tras el escándalo, quienes respondieron que no podían hacer nada y advirtieron que algo les podía pasar si se quedaban ahí.

Sin llegar a una solución, los jóvenes decidieron irse sin denunciar en el Ministerio Público por miedo a recibir las mismas respuestas, sin embargo, hicieron un llamado al gobierno de Morelos y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) tomar cartas sobre el asunto.

Tepoztlán es un pueblo mágico en el estado de Morelos que atrae mucho turismo desde la ciudad de México, de dónde son originarios los jóvenes maltratados.

En julio de 2016 el Congreso estatal aprobó la reforma que permite el matrimonio entre persona del mismo sexo, tras lo cuál el gobernador Graco Ramírez se comprometió a seguir trabajando con la comunidad LGBTTTI.