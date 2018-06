Cuauhtémoc Blanco califica de corruptos a sus oponentes en debate

Cuauhtémoc Blanco, candidato al gobierno de Morelos por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, sostuvo que por la corrupción e inseguridad no hay inversión en la entidad.

Durante el primer debate organizado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) enfrentó a sus oponentes: Rodrigo Gayosso del PRD, Jorge Meade Ocaranza del PRI y a Víctor Manuel Caballero abanderado del PAN-MC, señalándolos como funcionarios corruptos lo que ha traído pobreza y violencia a la entidad.

“No existe el desarrollo en Morelos por la corrupción, por la inseguridad que vivimos. Por eso no hay un crecimiento, por eso todos estos inversionistas no quieren invertir aquí en Morelos por la inseguridad que vivimos y la corrupción de tu padre que no les quiere ayudar a tener seguridad con ese mando mixto que les sigo diciendo que es lo que falta aquí en Morelos", señaló.

El abanderado de la coalición conformada por Encuentro Social, Morena y Partido del Trabajo, acusó a los candidatos del PRD, PRI y PAN-MC de haber generado miles de pobres y haber hundido al estado en una de sus mayores crisis económicas y sociales

"Aquí está el incremento en pobreza, de acuerdo a Coneval en 2012 era de 45.2%, en 2015, 52.3%, 122 mil 400 morelenses", detalló.

El candidato emanado de las filas del Partido Encuentro Social se comprometió a generar inversión en la entidad a través de un aeropuerto que impulse el turismo y miles de empleos. Asimismo, se comprometió a crear programas sociales para apoyar a los jóvenes en sus estudios.