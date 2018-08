Designación de Bartlett es un mal mensaje para derechos de periodistas: Artículo 19

La designación de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un mal mensaje por parte del nuevo gobierno, porque éste tuvo un nivel de intervención en el caso del asesinato del periodista Manuel Buendía, indicó a Publimetro Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19.

Te recomendamos leer: Alfonso Cuarón y Del Toro llevarán al cine "Los demonios del Edén", de Lydia Cacho

"A mí me parece que es un mal mensaje porque personas que hayan tenido algún nivel de intervención en los casos de violaciones a derechos humanos de periodistas, en el caso del asesinato Manuel Buendía, no deberían tener lugar en un gobierno que se dice del cambio", precisó.

En conferencia de prensa, Maldonado dio a conocer la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual exigió la reparación integral del daño al gobierno federal hacia la periodista Lydia Cacho, quien fue detenida y torturada en 2005 por policías.

El Comité calificó como arbitraria la detención de la comunicadora con motivo de la publicación del libro "Los Demonios de Edén", en el que señala a altos funcionarios y autoridades involucradas en la explotación sexual infantil.

"La decisión histórica (es la primera vez que el Comité da una resolución a favor de un periodista mexicano) muestra la incapacidad de instancias nacionales de hacer su trabajo"

"La violencia contra periodistas atenta también contra la sociedad al privarla al acceso a la información de las realidades más terribles", indicó Jan Jarab, representante de la ONU en México.

También te recomendamos: Periodistas buscarán soluciones dentro del gremio contra violencia en México

Por su parte, Lydia Cacho señaló que es un día para celebrar porque existen organismos internacionales del lado de los periodistas para contar la verdad, pues "nos está tocando ser sobrevivientes".

"Me gustaría que no tuvieran miedo de hacer periodismo, que no tuvieran que ser torturadas sexualmente", declaró.

Hasta el momento sólo un policía fue detenido en 2017 y condenado a 6 años de prisión, mientras otro aún sigue prófugo.

En Publimetro TV

Español cuenta los instantes de pánico tras accidente aéreo en Durango