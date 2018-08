Ejército y Marina seguirán en las calles: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, aseguró que sería "irresponsable" que el Ejército y la Marina regresen a los cuarteles en su Gobierno, ya que dejaría a las personas en un estado de "indefensión".

"No podemos dejar de utilizar al Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública, porque no hay autoridad. No podemos dejar el apoyo de la Marina", explicó después de reunirse con el almirante Vidal Francisco Soberón Saenz, actual titular de la Semar.

"La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos", indicó AMLO, quien también adelantó que habrá un Mando Único para el combate a la inseguridad.

Indicó que el enfoque de su gobierno será "hacia la prevención". "Es cosa de esperar, porque antes de tomar posesión, yo voy a darles a conocer el plan que vamos a aplicar", explicó Andrés Manuel López Obrador.

La venta del avión presidencial

Confirmó que un empresario busca comprarlo. "Se va a vender el avión presidencial", indicó. "No me voy a subir al avión. Voy a seguir viajando en aviones de línea, aunque tenga que ir a China o a cualquier país. No me voy a subir a ningún avión privado del Gobierno".

"Teniendo la información de cuánto se pagó y cuánto es la deuda vamos a preparar la licitación correspondiente para dar a conocer las condiciones [de la venta del avión]" –Andrés Manuel López Obrador.

"No se trata de ganar, se trata de no perder. Que no haya afectación al erario. No descartamos ninguna posibilidad y en su momento vamos a lanzar esta convocatoria. Va a ser en los primeros días de diciembre", añadió

