Portación de arma será delito grave: Martí Batres

El senador electo por Morena, Martí Batres, reveló que en su llegada al Congreso propondrá que se tipifique como delito grave la portación de armas de fuego, ya que el actual Sistema de Justicia Penal no lo contempla de esta forma y por lo tanto no existe la prisión preventiva oficiosa por este delito.

En una entrevista con Publimetro, el ex líder del partido político en la Ciudad de México aseguró que no debe permitirse que prospere el uso de armas, y señaló que es una contradicción que se quiera generar una cultura de paz cuando no se considera grave la portación en la reforma judicial.

¿Por qué tipificarla?

— Estamos en una espiral de violencia muy delicada, de homicidios y otro tipo de crímenes y ha habido retrocesos al respecto; no debe permitirse que prospere el uso de armas sino no vamos a generar una cultura de paz.

Es una contradicción con la promoción de una cultura de paz, no cuestiono la reforma judicial en su conjunto, pero creo que ese es un punto particular que habría que recibir y que abonaría a reducir los niveles de violencia.

¿Hay planes para contrarrestar la violencia hacia los periodistas?

— Estamos recogiendo propuestas que nos han hecho para que todo homicidio de periodistas sea atraído por la Fiscalía General, no dejarlo en niveles locales, pues ahí existe más riesgo de presión por parte de grupos; esto es con el fin de que se resuelva este tema.

¿Qué medidas se tendrán de austeridad en el Senado y cuánto se ahorrará?

— El cálculo que yo tengo es que podemos reducir hasta 2 mil millones de pesos. Se van a quitar prestaciones, que más que prestaciones son privilegios; por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores, de vida, de retiro, los bonos, los vales para comida, los vehículos, todo eso se va a quitar. En cuanto a los vales para gasolina, hay que ver el caso de los senadores que viven lejos; sí tiene que haber algún tipo de apoyo para el traslado para los senadores que viven fuera de la capital.

En general el sueldo se va a reducir a todos. En términos formales actualmente el sueldo de senadores es de 108 mil pesos, pero en términos reales el ingreso verdadero anda en alrededor de los 300 mil pesos, más bonos, más las asignaciones que hacen los grupos parlamentarios.

Incluso, yo digo que los recursos que se otorguen a las bancadas —de hasta 900 millones de pesos— en realidad se tienen que asignar directamente a los apoyos de los senadores de manera institucional. Las bancadas lo que necesitan es contar con un grupo de asesores, y la administración del Senado debe proveer todos los apoyos a los grupos parlamentarios.

¿Se va a poner un tope al número y sueldos de asesores?

— Hay hasta dos mil asesores contratados; tenemos nóminas desde 10 mil pesos hasta de 100 mil pesos. Por ello, vamos a ponerle ciertos rangos a los asesores, como cuánto tienen que ganar, de tal forma que se establezca con claridad los sueldos. Éstos directamente tienen que trabajar con los senadores y los legisladores deben contar con los mismos apoyos para poder trabajar.

¿Habrá algún recorte de personal?

— Se van a reducir 100 mandos. Aún falta mucho por ver, pero de 326 mandos para 590 trabajadores sindicalizados es una gran desproporción, son muchos jefes para la tropa, como tener un general por cada dos soldados. La tropa se queda, no debe afectarse a los trabajadores, hay trabajadores sindicalizados, de confianza y de carrera que es lo que constituye la base laboral del Senado; no debe haber despidos de los trabajadores, se deben mantener.

¿Se planea ampliar la cobertura a nivel educación superior?

— Actualmente el artículo tercero de la Constitución dice que el Estado impartirá educación preescolar, primaria secundaria y media superior, y falta la educación superior, el gran tema. En Alemania y Estados Unidos la cobertura de nivel superior es del 80%, en Argentina, Uruguay, Canadá y España superior al 60%; en México cuando más la cobertura ha llegado al 27%. Lo que tenemos que hacer es sentar las bases jurídicas para que crezca la educación superior. Hay que meterla como una responsabilidad del Estado.

¿Cuáles reformas serán las prioridades en el legislativo?

— Hay varias reformas que son prioritarias, como la reforma al artículo tercero para corregir la reforma educativa, para eliminar el fuero, para establecer la revocación de mandato, para cambiar la fórmula de asignación de los recursos a los partidos y poner disminuir a la mitad los recursos que se otorgan a los partidos.

Está el tema de la alta burocracia del Senado. Son muchos temas a tratar, como protocolos y tratados pendientes de ratificación para que Naciones Unidas pueda intervenir en temas de tortura, trata de personas, desplazados, desapariciones forzadas, entre otros temas delicados.

Va a haber consultas, hay que reformar el artículo tercero para quitar el vínculo que existe entre la permanencia en el empleo y la evaluación educativa. Se evalúa y se despide al maestro, eso hay que quitarlo, si se va a evaluar debe ser para mejorar, no para castigar.

¿Qué se va a someter a consulta?

— Cuando hablamos de consulta nos referimos a otro tipo de temas, como el petróleo; en relación con temas de derechos humanos lo preferible es que no se consulten, es que se debatan y que se logren consensos en los órganos legislativos y que podamos tener avances en derechos humanos; es importante irlos resolviendo directamente.

