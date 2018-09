No descansaré hasta que se detenga a los responsables: Graue

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, dijo que no se detendrá ante ningún problema jurídico y demandará justicia para aclarar los hechos del pasado 3 de septiembre, en los que varios alumnos fueron víctimas de violencia frente a la torre de Rectoría.

Así lo aseguró frente a integrantes de la Junta de Gobierno, profesores, investigadores y científicos, a quienes les explico que está a la espera de respuesta de las autoridades competentes, además se comprometió a que se cumplan la ley y la normatividad universitaria.

“Me solidarizo totalmente con las demandas de justicia de los estudiantes, quiero darle certeza a la comunidad de que no me detendré ante ningún problema jurídico y que seguiremos demandando justicia, no descansaré hasta que se detenga a los responsables”.

Enrique Graue agregó que se ha dado acompañado a los dos alumnos que resultaron heridos, quienes evolucionan de forma favorables, incluso el alumno de la Facultad de Filosofía y Letras ya fue dado de alta, mientras que el de la Preparatoria 6 continúa hospitalizado.









El rector agregó que desde el día de los ataques la UNAM presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, addendas de aportar diversas pruebas.

“Los hechos provocaron una justa manifestación por parte de los estudiantes el miércoles pasado, que fue muestra ejemplar de libertad, orden y respeto”.

