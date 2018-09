Más de 500 centros de cirugía estética tienen irregularidades

Hasta el 7 de septiembre, 510 establecimientos de cirugía y tratamiento estético han sido sancionados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por diversas irregularidades, como no tener autorización ni las medidas sanitarias necesarias.

También se encontró que el personal de los establecimientos no son profesionales de la salud, ya que no tienen estudios con validez oficial o cédula profesional; además los cirujanos plásticos no tienen certificados o recertificaciones de especialidad.

El personal de la Cofepris también encontró que los establecimientos no tenían licencia sanitaria, sus medicamentos estaban caducados, el equipo médico no tenían registro, en algunos inmuebles incluso se negó el acceso a los inspectores, tampoco se presentó la documentación que acredite el buen funcionamiento del establecimiento.

“Estos tratamientos se ofertan por internet, en medios impresos de amplia circulación, volantes, mantas en domicilios diversos, revistas de renombre entre otros, en los cuales, la práctica más común es ofertar los servicios a bajo costo y sin internamiento del paciente”.

Por lo que la Cofepris advirtió que someterse a un tratamiento en uno de esos lugares puede provocar graves riesgos a la salud.

Las recomendaciones de la institución para que la gente se asegure que acude a un sitio adecuado son:

Que el establecimiento cuente con la licencia sanitaria para llevar a cabo actos quirúrgicos, la cual debe estar a la vista del público

Que el médico que realiza los procedimientos tenga especialidad en cirugía plástica

Que el título profesional del médico cirujano se encuentre a la vista

Tener un área quirúrgica separada y sin posibilidad de contaminación y acceso restringido

El servicio de cirugía debe tener áreas delimitadas

El quirófano debe tener paredes y pisos sean lisas, para evitar la acumulación de polvo, una mesa especial para llevar a cabo cirugías, equipo especial para dar anestesia a los pacientes, operado por un anestesiólogo titulado y con especialidad en la materia

Área de recuperación post-cirugía

Los medicamentos deberán presentar registro sanitario, etiquetas en español, no deberán estar caducos ni deberán suministrarse de manera fraccionadas

Las sanciones que estableció la Cofepris fueron el aseguramiento del inmueble, la suspensión de actividades, aunque algunos lograron regularizar su situación.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: