México no está detrás del atentado contra Nicolás Maduro: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó y consideró infundadas las acusaciones del ministro de Comunicación e Información del gobierno de Venezuela, quien dijo que hubo una supuesta participación de México en contra del atentado contra el presidente Nicolás Maduro.

“El gobierno de México rechaza categóricamente las infundadas acusaciones que el Ministro de Comunicación e Información del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió hoy respecto a una supuesta participación de nuestro personal diplomático en Caracas en el presunto atentado contra el Presidente Nicolás Maduro”.

La SRE agregó que el gobierno mexicano y su cuerpo diplomático actual con respeto al derecho internacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89, fracción X, de la Constitución.

“México continuará realizando esfuerzos diplomáticos para contribuir a una solución pacífica y definida por los propios venezolanos, a la grave crisis que enfrenta ese país”.

Acusaciones contra México, Chile y Colombia

Al mediodía el Gobierno de Venezuela pidió explicaciones a las embajadas de Chile, México y Colombia en Caracas tras una "confesión" de un detenido por el fallido atentado contra el presidente, Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto y por el que se acusa al diputado Julio Borges de ser el autor intelectual.

En una rueda de prensa el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, indicó que las embajadas de Chile, México y Colombia debían explicar por qué el ciudadano Henryberth Emmanuel Rivas Vivas alias "Morfeo", detenido el sábado en la madrugada por el atentado, mencionó en un video de "confesión" a sus sedes en Caracas.

En este material, el hoy detenido indicó que tras realizarse el fallido atentado contra Maduro, tuvo contacto con una persona, a la que no mencionó, que se encontraba "en España", y quien supuestamente le dice que debe trasladarse a la embajada de Chile en Caracas para que le ayudaran a salir del país.

"Que de ahí me va a sacar en un vehículo a la embajada de México y simultáneo a la embajada de Colombia y que de Colombia me iban a sacar lo que es frontera", indicó.

"Llegué a la embajada de Chile y estaba cerrada", relató y señaló que ante ello le ordenaron ir hasta la casa de la supuesta persona de la embajada chilena que le ayudaría y que estaría ubicada en una zona de clase media alta de Caracas.

"Resulta ser que en la puerta de su casa, sale un seguridad chileno y me dice que él está enfermo, que él no está en el país", agregó y dijo que entonces lo enviaron a la sede de la "iglesia episcopal" pero que no encontró a los curas.

Tras mostrar este vídeo, Rodríguez dijo que "tiene explicar la embajada de la república de Chile quién era ese funcionario a quien debía contactar este criminal para que colaborara en su proceso de fuga" y que Colombia debía aclarar "si es cierto que iba a servir de vehículo para trasladarlo hasta la frontera".

La embajada de México también debe pronunciarse "si en efecto estaba en este proceso de triangulación para facilitar la fuga de este criminal", agregó al tiempo que indicó que el presidente ordenará en las próximas horas a su canciller, Jorge Arreaza, ponerse en contacto con estas embajadas.

"Tiene que dar una explicación ¿está mintiendo el señor Morfeo? él incluso ha dicho que está dispuesto a someterse voluntariamente a un polígrafo, a un detecto de mentiras ¿podría el embajador de Chile someterse a un polígrafo también?", dijo.

En ese sentido, recordó que el diputado Freddy Guevara, solicitado por el Gobierno por las protestas de 2017, está resguardado en la sede diplomática de este país en Caracas.

"¿Estaba en conocimiento el señor Guevara de toda esta situación?", agregó.

El Gobierno de Venezuela ha acusado en reiteradas oportunidades al Gobierno del expresidente colombiano Juan Manuel Santos de estar implicado el atentado al presidente Maduro, hoy insistió en ese señalamiento luego de que Rivas Vivas dijera en uno de los materiales que recibió un entrenamiento en Colombia.

Según Rodríguez, con esta declaración "queda claramente establecida la participación de elementos del gobierno de Colombia en el magnicidio en grado de frustración".

Por el atentado a Maduro hay 28 personas detenidas, según dijo Rodríguez hoy, entre ellas el diputado opositor Juan Requesens. (EFE)

