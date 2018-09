“El Mijis” busca que "chavos banda" sean sensibles a desapariciones forzadas

El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, “El Mijis”, dijo que a través de su organización “Movimiento juvenil popular” buscará que chavos banda se acerquen con los colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos, con el objetivo de que conozcan el sufrimiento de esas personas y rechacen los ofrecimientos que les pueden hacer los grupos criminales.

Te puede interesar: Un traje no te hace ni más ni menos, responde 'El Mijis' a detractores

Frente al antimonumento a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinaapa, en la Ciudad de México, el ex pandillero dijo que busca que los jóvenes sean sensibles al dolor de esas familias, para que a partir de eso se sensibilicen y no hago algo para que sus familias no pasen por lo mismo.

“Nosotros queremos sensibilizar a los chavos banda, que se sumen a los colectivos que buscan a personas desaparecidas, para que cuando les llegue un ofrecimiento de la delincuencia vean todo el horror que causan, el dolor que sufren las mamás, cómo es posible que sólo tengan algunos huesos de sus hijos para darles sepultura”, dijo.

Agregó que hace unas semanas tuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), para vincularse con diversos colectivos que buscan a personas desaparecidas, pero ante el cambio de gobierno esperan que la iniciativa se pueda generar a nivel nacional.









Publicidad









Explicó que si los chavos banda se sienten útiles e identificados con algo es difícil que se vayan por el mal camino.

“Cuando pasó el sismo de hace un año vine con 24 chavos banda, trajimos víveres, fuimos a Jojutla, se desbordó la bondad, traje a los chavos para que fueran parte de algo; fue muy gratificante porque cinco se quedaron a capacitarse como rescatistas, creo que ese es el camino para la reconciliación, para llegar a un camino de paz”.

Además, “El Mijis” anunció que propondrá al congreso de San Luis Potosí una iniciativa que reforme el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como agregar un párrafo a la fracción 30 de artículo 53 de La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, para que las concesionarias y la ciudadanía puedan participar en la búsqueda.

Con esto, la información sobre una persona desaparecida llegaría a los celulares activos en la entidad donde se vio por última vez a la víctima, además se le daría a la Comisión Nacional de Búsquedas la facultad de solicitar la difusión de la información inmediatamente.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: