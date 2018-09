Fernanda, joven señalada de 'escort' por escándalo en el Senado, denuncia amenazas

Fernando Moreno, joven cuya fotografía fue expuesta en el celular del senador Ismael García Cabeza de Vaca, denunció que tras este episodio ha recibido numerosas amenazas.

En entrevista con Azucena Uresti, la estudiante de mercadotecnia dio a conocer que tras la difusión de su fotografía ha recibido ataques de personas que no la conocen.

"Pensé que aclarando lo que pasó se iba a calmar, pero al contrario, los mensajes se incrementan, me da miedo ir a la escuela, no sé si cuando vaya caminando alguien me vaya a hacer algo porque piensa que me dedico a la prostitución, yo no sé a qué estoy exponiendo a mi familia", explicó.

Agregó que los agresores la buscan creyendo que se dedica a la prostitución, lo cual es totalmente incorrecto y ya fue aclarado.

La joven señaló que la foto subió la foto hace más de tres días cuando estaba en el carro de su madre camino al supermercado.

"Soy una chava normal de 20 años, que estudia la universidad, que tiene amigos, un novio, que lleva una vida normal", describió.

Fernanda manifestó que se siente temerosa pues no sabe si era la próxima en la lista en que le pasará algo, "como me pasó a mí les ha pasado a miles de mujeres en este país".

Lamentó que el senador García Cabeza de Vaca se disculpara diciendo que era una "conversación chistosa" y pidió una disculpa pública.

