Mike Pence asistirá a toma de posesión de López Obrador

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, será quien viajará a México como invitado a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente del país.

Así lo confirmó el propio presidente electo, quien esta mañana conversó con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Al respecto, el estadounidense escribió en Twitter: "Trabajaremos bien juntos". Junto a Pence asistirá una delegación en representación del gobierno estadounidense, aunque no se ha especificado por quiénes estará integrada.

En la conversación ambos hablaron de temas como el Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), y los próximos pasos en cooperación entre ambos países. "El siguiente paso es que nos podamos poner de acuerdo para que se pueda invertir para el desarrollo de los pueblos de Centroamérica y México para enfrentar de esta manera el fenómeno migratorio", señaló López Obrador, de acuerdo a información de El Financiero.

Just spoke to President-Elect Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico. Great call, we will work well together!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2018