Advierten que austeridad podría desencadenar fuga de cerebros

El ex presidente de la comisión de Hacienda de la extinta Asamblea Legislativa y aspirante a dirigir al PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, señaló que la austeridad podría provocar fuga de cerebros, debido a que los salarios de asesores no serían competitivos.

En una entrevista con Publimetro, el panista indicó que las medidas de austeridad en los partidos son necesarias porque “ha habido excesos” de algunas fuerzas políticas; sin embargo, se tiene que hacer con planteamientos y argumentos sólidos, ya que se tiene que pensar si estas medidas son las correctas.

“No veo mal que haya una reducción, creo que hay que eliminar los excesos, lo que cuestionaría es: ¿por qué 50%? ¿Por qué no 70% o 90%? Cuando no hay criterios técnicos para tomar una decisión pública y nace de la total improvisación me preocupa, porque puede ser que estemos por vivir un gobierno de ocurrencias”, advirtió.

Luego de que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propusiera reducir 50% el financiamiento a partidos políticos, el panista aceptó que “la clase política no puede vivir en una realidad ajena a la del resto del país”, y recalcó la necesidad de colaborar con gente capacitada, con el fin de generar un trabajo de altura.

“Como legislador, si quieres hacer bien el trabajo, necesitas gente capaz, capacitada, técnica, por lo menos en una comisión como la que estuve (Hacienda). Hay un mercado laboral en el que establece sueldos promedio y competitivos, entonces si a mí un asesor en la Asamblea me costaba 35 mil pesos mensuales y me reducen a la mitad todo, yo ya no le podré pagar esa cantidad, tengo que ajustarme, y esta persona se me va a ir, me va a decir: 'en otro lado me va a mejor'”, puntualizó.

Ahorro podría ser de hasta 800 mil pesos

Carlos Castillo Pérez, diputado local de Morena, recientemente presentó una iniciativa de ley de austeridad, en la que plantea reducir gastos por hasta 800 millones de pesos al quitar beneficios a legisladores del Congreso de la CDMX, como son bonos, vales de gasolina, telefonía celular y compra de automóviles.

“El Congreso local recibe aproximadamente 2 mil millones de pesos al año; con las políticas de austeridad podríamos ahorrar alrededor de 600 o 800 millones de pesos, que básicamente recae en los diputados. Los bonos, seguro de gastos médicos mayores, vales de gasolina, de alimentos, el pago de salones u hoteles para hacer reuniones se va a eliminar”, aseguró.

Sobre algún posible recorte de personal, Castillo señaló que no tocarán a la plantilla de base; sin embargo, se disminuirán las unidades administrativas, ya que algunos titulares de éstas (como encargado tesorería, servicios parlamentarios y Oficialía Mayor) ganan más de 200 mil pesos al mes.

“Son alrededor de 300 unidades administrativas que existen actualmente, lo vamos a reducir, si se puede, a la mitad para obtener un ahorro significativo de presupuesto, pero el funcionamiento del Congreso no se verá afectado”, precisó.

Observatorios ciudadanos

Hasta el momento, Andrés Atayde es el único panista que contiende por la dirigencia capitalina, con el respaldo de Marko Cortés, quien busca la nacional. El ex asambleísta plantea la creación de observatorios ciudadanos, los cuales vigilarán que se cumplan las promesas de campaña de la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum.

“Vamos a ponerle a Claudia Sheinbaum un gabinete sombra, que se hará con voluntariado”, indicó Atayde, al resaltar la importancia de que el PAN tiene que asumirse como el líder opositor.

Para el ex legislador los grandes retos son: recuperar la militancia, fortalecer la comunicación, vinculación y la formación, la cual se realizará por medio de escuelas. El 10 de noviembre se hará la elección del próximo dirigente capitalino de Acción Nacional.

