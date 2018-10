Hasta el PAN apoya mi propuesta de dar IMSS e Infonavit a reclusos: "El Mijis”

Pedro Carrizales Becerra "El Mijis", diputado local de Morena en San Luis Potosí, llevará mañana –14 de octubre– su iniciativa a la Cámara de Diputados para brindar seguridad social y acceso a créditos de vivienda a internos, con el fin de evitar que sus familias se desintegren y no caigan en la reincidencia delictiva.

En una entrevista con Publimetro, el Mijis adelantó que ya existen pláticas con un empresario alemán –quien busca que internos trabajen con materiales de tipo PET para generar energía– y con el director de la penitenciaria de San Luis Potosí. Además aseguró que cuenta con el respaldo de su bancada, del Partido del Trabajo (PT) e incluso la del PAN.

¿El beneficio será a nivel federal y para todos los internos?

— Lo que pretendo es que haya una reinserción real. En los penales existen fábricas o maquiladoras en donde trabajan los reclusos y no les pagan lo justo, por eso lo que yo pretendo es que se incremente el pago y con éste se pague el seguro social y el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para que cuando ellos salgan tengan una vivienda y su familia no se haya desintegrado. Que vean que con el trabajo se logró un porvenir, no como ahorita, que las cárceles son las universidades del mal. La iniciativa es con una visión a nivel federal.

¿Hay pláticas con el sector privado o partidos políticos?

— Ya tengo acercamiento con un empresario alemán que está ayudando a las penitenciarias de El Salvador, con los Maras Salvatruchas, y tiene un proyecto que se llama ‘Yo sí cambio’, en donde los reos salen de prisión para ir a trabajar. Él vio mi iniciativa y quiere colaborar conmigo, generar energía con el PET; la vamos a meter en San Luis Potosí, pero también lo vamos a impulsar a nivel federal.

¿El programa será para todos los internos?

— La iniciativa no es para todos, es para personas procesadas por delitos menores y no de alto impacto. Se van a valorar los perfiles; esto no es para violadores, feminicidas, ni asesinos seriales. Hay que actuar como la delincuencia organizada, pero al revés: la ‘reinserción organizada’.

¿Qué beneficios tiene trabajar con pandillas?

Los chavos de pandillas tienen jerarquías en las calles, entonces ellos pueden influir a pacificar el país, por eso hay que demostrarles a los internos que estamos preocupados por ellos, para que cuando queramos entrar a una colonia a hacer proyectos para bajar la delincuencia sean ellos quienes nos lleven.

¿Esto ayudará a atacar la reincidencia delictiva?

— Actualmente este problema es de aproximadamente 30%, el cual se busca erradicar completamente. Lo que pretendo es una cultura de paz, una reconciliación; no podemos seguir echándonos la culpa. Sueño con que mis nietas vivan en un entorno no violento y que la gente que criminalizaba estos sectores vea que no somos el problema, sino la solución. Sé que es difícil, pero al final de cuentas el beneficiario va a ser la sociedad y vamos a dejar un referente.

¿Cuáles son los obstáculos con los que se enfrenta un recluso al tener la libertad?

— Mucha gente que está en la cárcel, procesada por un delito menor o porque simplemente está injustamente detenida, sale al mundo y tiene antecedentes penales, y en lugar de encontrar un trabajo se les bloquea y, ¿qué es lo que pasa? Pues que vuelven a delinquir, pero ahora roban algo mayor, ya que en el penal conocieron a delincuentes de talla mayor.

Estrategia equivocada

En entrevista con Publimetro, el director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, aseguró que la propuesta tiene una estrategia equivocada, ya que el problema es multifactorial.

¿Esta iniciativa ayudará a la reinserción?

— No está mal que la proponga, no creo que sea la estrategia, pero me parece positivo porque es pensar en la reinserción social, en la justicia como un proceso de dar una reparación a la víctima y una sanción a quien violentó la ley. Es importante que haya gente como el diputado que esté tratando el tema desde una óptica diferente.

¿Cuáles son los principales problemas para llevarla a cabo?

— Necesitamos que no haya un autogobierno en el Sistema Penitenciario, que haya un plan y voluntad de quien esté al frente para reinsertar en la sociedad a los reos. Aquí, lamentablemente, el tema es que el problema es que el sistema tiene deficiencias presupuestales sumamente importantes, los custodios son los peor pagados, las condiciones generales son pésimas; además, existen pocos programas para que ayuden a que las empresas a contratar a las personas que traen antecedentes penales de naturaleza común; hay que fortalecer relación con las compañías.

¿Existe un factor para evitar la reincidencia?

— Hay de entender que un factor clave para evitar la reincidencia delictiva es trabajar con las familias, con el fin de que el recluso al salir de prisión no vuelva a estar en un entorno de delincuencia. Se trata de un problema multifactorial.

TE RECOMENDAMOS: