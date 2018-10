Padres piden quitar cuento 'no apto para niños' de los libros de la SEP

Padres y madres de familia pidieron a la Secretaría de Educación Pública quitar del libro de lecturas de 5º de primera el cuento "Lucy y el Monstruo" por no ser apto para niños.

A través de las redes sociales, los usuarios señalaron que el cuento tenía contenido violento y hasta de pederastia, lo cual no podía estar al alcance de los menores.

Padres de familia con hijos en 5o de primaria, ¿ya leyeron esto en los libros de la SEP? Yo me horroricé, debe ser una broma, ¿verdaaaad? pic.twitter.com/wTJKkX4s0X — Clausinea (@Clausinea) October 11, 2018

Entiendoque la responsabilidad de colocar este tipo de textos no es tuya, aprecio tu labor de escritor perolamento que tu obra esté colocada en un lugar tan sensible, tan vulnerablecomo en las manos de niños de quinto grado. @emoctezumab Lucy y el monstruo no es lectura adecuada — maestrosapoyandoaamlo (@maestrosapoyan1) October 14, 2018

Este libro de “Lucy y el monstruo” y peor la contestación, no me parece adecuada para educación básica. No sé a quien se le ocurrió pero espero que no se vuelva a repetir en los años futuros. #México #SEP #Educación 🇲🇽❤️💃🏻#JuntosHaremosHistoria pic.twitter.com/A9Vy7crksc — CP Janny Barrera (@CPJannyBarrera) October 14, 2018

Sin embargo, no a todas las personas les pareció un tropiezo haber publicado este cuento como parte de las historias de terror y de suspenso, pues aclaran hay cosas peor que los niños ven en la televisión, internet y los video juegos.

Me da tanta pena el escándalo del cuento “Lucy y el monstruo” (cuando yo lo leí de chiquita me encantó, hace aproximadamente 13 años), no me deja nada más que la idiotez de las personas, probablemente el mundo sea destruido por esa generación de niños en unos 30-40 años — marilu (@mariilulopez) October 14, 2018

Se quejan del cuento "Lucy y el monstruo" que viene en el libro de la SEP… A mí me leían a los 4 años los cuentos originales de Las mil y una noches, Los hermanos Grimm y Charles Perrault… Ajá, la versiones originales. Ésas con sangre, muertos y mutilaciones. — Ana Lucía Schrödinger (@Distimia_92) October 14, 2018

He yo también quiero opinar de "Lucy y el monstruo", las madres que la están haciendo de pedo por la lectura, si terminaron la unidad? Se dieron cuenta que trata de cuentos de terror y fantasía?. — Santos (@sok_137) October 14, 2018

Con respecto a lo de "Mariconez" de la canción Quédate en Madrid de Mecano y lo del cuento "Lucy y el monstruo" de Ricardo Bernal solo puedo pensar: Oh sentido común aquello de lo que parece carecer la sociedad contemporánea. ¿Cuántos más ácido fólico? — Ivan S. Chimal (@Chimal27) October 14, 2018

Por su parte, Ricardo Bernal, autor del cuento, explicó que el cuento afirmativamente no fue escrito para niños sino como una tarea escolar.

"Escribí 'Lucy y el monstruo' en 1990. No fue pensado como cuento infantil; de hecho se trató de una tarea para la Escuela de Escritores de SOGEM, donde la maestra Aline Pettersson nos encargó escribir un cuento epistolar", detalló Bernal en su cuenta de Facebook.

Agregó que durante los noventa, "el cuento fue pasando de mano en mano (en fotocopias): muchas maestras se los leían a sus alumnos de primaria y muchas mamás a sus hijos, nadie en esos años reclamó que fuera un cuento fuerte para chavitos y nadie, por supuesto, lo relacionó con el tema del “abuso infantil” (algo que me parece una reverenda idiotez y que me habla de lo jodida que está la mente de las personas que ahora “descubren” esa relación)".

"Existe una segunda parte de “Lucy y el monstruo”, se llama “Lucy en el país de los monstruos” y fue publicada en el 1997 en la revista La Mandrágora; también apareció ese mismo año en Dispersión multitudinaria, antología hecha por Leonardo da Jandra y Roberto Max y publicada en la editorial Joaquín Mortiz (la antología también se conoce como Decepción multitudinaria)".

