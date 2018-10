Qué es y cómo se debe actuar ante un secuestro exprés

Recién trascendió el caso de un secuestro exprés en la Ciudad de México; la víctima fue la actriz mexicana Betty Monroe. Sin embargo, ella no es la única que ha sufrido este tipo de delito. Según el portal de la Universidad Nacional Autónoma de México, aproximadamente cinco mexicanos son secuestrados cada día.

El secuestro exprés ya ha sido catalogado como un delito “de moda”, en donde dos o tres individuos no planean con antelación el acto, sino simplemente salen a las calles en la búsqueda de su víctima. El objetivo es obtener una ganancia rápida en un periodo corto; los delincuentes, en este caso, no buscan mayores complicaciones.

Regularmente los criminales presionan al individuo a realizar extracciones de efectivo de cajeros o solicitan un rescate con montos pequeños o más fácilmente obtenibles, dejando en la víctima un daño moral y psíquico.

¿Cómo actuar ante un secuestro exprés?

Negociar. Lo más importante es ser inteligente y tener paciencia. Lo principal es organizarse para entregar lo que ellos buscan sin ser del todo complacientes pero evitando complicaciones.

Nunca mentir. Si los delincuentes descubren que estás ocultando algo la situación va a empeorar. Por ejemplo decir no traigo celular ni dinero en efectivo cuando es totalmente lo contrario será contraproducente.

No otorgue información de más. “Mi papá tiene dinero, mi marido les dará lo que buscan, en la casa tengo joyas…”, es algo que se debe omitir al negociar. Asimismo es mejor evitar mencionar que conoce a personas influyentes. Es mejor decir que es un simple civil dispuesto a entregar lo que tiene, pero no lo que no tiene.

El tiempo es un factor a favor. Este tipo de delincuentes buscan negociaciones rápidas y efectivas. Es mejor terminar lo más pronto posible para evitar mayor tensión.

No sea víctima. Es importante dejar del lado este papel; tratar de controlar las emociones para entregar lo que buscan los delincuentes es la mejor opción.



Reportar a las autoridades

Este año se puso en operación a nivel nacional el número de emergencias 9-1-1, el cual coordina 194 centros de atención en todo el país. Sin embargo, es importante que sepas que existen situaciones, como los casos de secuestro y extorsión telefónica, que se pueden reportar en el número 088.

En este número recibirás atención inmediata por parte de personal capacitado y certificado en manejo de crisis. Asimismo, se brinda orientación clara y concisa para saber cómo reaccionar ante un supuesto caso de secuestro o extorsión telefónica. Inclusive si la persona así lo requiere, puede hacer su denuncia de manera anónima.

