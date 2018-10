Por supuesto que no estoy a favor del aborto, responde Sánchez Cordero

"Por supuesto que no estoy a favor del aborto, nada más que lo que no quiero- y mi vida va de por medio- es que priven a las mujeres de su libertad por 30 años", respondió Olga Sánchez Cordero ante la petición de una mujer del público para que se respetara la vida.

Durante el Simposio de Derecho En Juicio organizado por el Tecnológico de Monterrey, la propuesta secretaria de Gobernación declaró que "por supuesto estaba a favor de la vida"; sin embargo, la libertad de las mujeres no debería estar en juego por decidir sobre su maternidad.

Lee también:

"¿Tú crees que a mí me gustan todos estos asesinatos que son 250 mil? ¿Tú crees que a mí me parece lógico que tengamos 40 desaparecidos y cada vez tengamos más fosas clandestinas en donde se encuentran restos humanos? ¿Tú crees que es posible eso? Yo creo que no", dijo Sánchez Cordero.

La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejemplificó la situación mostrando la pulsera que representa a sus siete nietos, a lo cual dijo, no estar de acuerdo con el aborto.

No te pierdas:

Agregó que dentro de las prioridades al encabezar la futura Secretaría de Gobernación están los temas de género y de derechos humanos.

"Hoy en día vivimos una crisis humanitaria porque nos están dejando miles de asesinados, desaparecidos, desplazamientos forzados, por ello lo que buscamos es crear un estado de derecho que actualmente es inexistente. Vamos a ir poco a poco trabajando en esto, con proyectos de filosofía social y política para atender las causas de la pobreza, de los jóvenes, de justicia", señaló.

Actualmente, la Ciudad de México es la única entidad del país que desde 2007 permite la interrupción legal del embarazo. El pasado 26 de septiembre, diputados de Morena informaron que impulsarán la despenalización del aborto en todo el país, así como reforzar la educación sexual.

Aquí el video:

Así respondió Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, a una mujer "pro vida" que le exigió respetar el derecho a la vida pic.twitter.com/WFmlayzCN5 — Megáfono (@Megafono_Mx) October 14, 2018

Lo más visto en Publimetro TV: