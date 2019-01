Nadie va a delinquir, vamos a dar muchas oportunidades de trabajo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su sexenio nadie delinquirá pues se darán muchas oportunidades de trabajo a través de los programas sociales.

Al presentar el programa "Jóvenes construyendo el futuro", adelantó que ya se autorizaron 44 mil millones de pesos para este programa que atenderá a más de un millón de jóvenes en la primera etapa. De forma que, los jóvenes tengan garantizado en el sexenio el derecho al estudio y al trabajo.

"Este programa va a dar atención se va a dar atención especial a todos a los jóvenes. Y hoy lo comentaba, no hay límite, es decir, se planteó apoyar a dos millones 600 mil jóvenes como aprendices y van a tener un ingreso asegurado mientras se están formando. de tres mil 600 pesos mensuales”, explicó.

El titular del Ejecutivo puntualizó que hay presupuesto suficiente para apoyar a la juventud, al empleo y al bienestar, siempre y cuando se combata a la corrupción.

"No es un problema de México, el de la falta de presupuesto, no. Hay presupuesto, el problema es que se lo roban o se lo robaban, porque ya ahora, me canso ganso, que no se van a robar el dinero del presupuesto”, manifestó.

Por parte, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, destacó que al momento hay más de mil 100 millones de jóvenes y 39 mil empresas que han mostrados su interés en participar en este programa social a través de la plataforma de inscripción y de los censos casa por casa.

Enfatizó en que el plan busca el transformar la vida de los jóvenes al capacitarlos en el sector privado, público y social, así como para que logren sus propósitos en la vida.

“Con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha llegado la hora de que los jóvenes constructores de futuro aporten su talento y energía para que este país cambie de una vez por todas”, dijo.

