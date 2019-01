“Tenemos en México fieles católicos muy light o de chocolate”, vocera de la Arquidiócesis

La vocera de la Arquidiócesis en la Ciudad de México acepta que la Iglesia vive un proceso de metamorfosis en los últimos tiempos, incluso, sostiene que habrá tolerancia cero a sacerdotes que incurran en abusos contra menores de edad.

Se trata de una reingeniería de fondo que busca el nuevo arzobispo metropolitano Carlos Aguiar Retes y uno de los desafíos es el distanciamiento entre los representantes de la esfera religiosa con la ciudadanía, esto ha ocasionado un alejamiento gradual y fuga de fieles en los últimos años.

Además, asegura en una entrevista con Publimetro, que la Iglesia no supo adaptarse a las nuevas tecnologías, por ello, enfrentan una crisis en cuestión de captar y mantener a sus seguidores.

¿Cuál es la deuda que tiene la Iglesia con la ciudadanía?

— Los jóvenes están en las redes sociales y nosotros no estamos ahí, no hemos sabido adaptarnos, tenemos que ir hacia allá; mucha más cancha y territorio entre los sacerdotes tanto en la ciudad como en el resto del país. Sí, como todas las instituciones, tenemos muchísimas áreas de oportunidad, tenemos que aprender a escuchar a la gente, y no quedarse en la postura del predicador.

Tenemos que darnos cuenta y hacer una autocrítica muy fuerte. El tema de la pederastia entre los sacerdotes, ¿cómo lo están afrontando?

— Estamos trabajando en este tema desde muy al fondo, en la Iglesia es un tema muy grave y debe ser castigado, habrá tolerancia cero a cualquier persona de la iglesia que incurra en estos actos. El primer caso que nos tocó atender le dimos seguimiento y los afrontamos.

La orden es transparencia total y cero tolerancia, no podemos permitir personas abusadoras dentro del ministerio. Son dos casos que hemos detectado, donde tomamos la misma determinación y Carlos Aguiar tiene la premisa de arrancar este mal de raíz.

Tenemos que resarcir el tejido social y en su medida reparar el daño que se ha cometido en los últimos tiempos.

¿Es la bandera de esta administración?

— Es la cercanía con las personas, y poner todos los males para erradicar todos los males, tanto en la Iglesia como los que imperan entre la ciudadanía.

¿Cómo va el diálogo con el gobierno federal y AMLO?

— Hay total apertura del cardenal con la idea central de apoyar en la reconstrucción del tejido social, es un año de incertidumbres y esperanzas y, bueno, son varios temas que se están abordando por un mejor bienestar de la sociedad.

¿Qué tanto afectan las medidas de austeridad que aplicó el gobierno?

— Me parece que la austeridad es una virtud importante y muy positiva. Con base en ello pienso que no deben existir privilegios en la Iglesia. Es un ataque frontal a la corrupción y a los excesos. Se deben eliminar los privilegios a los altos funcionarios, nos comprometemos a apoyar todo lo que beneficie al país.

¿Ya se reunieron AMLO y el Arzobispo?

— Se han reunido los más cercanos colaboradores de ambos, pero por supuesto existe la apertura al diálogo. La meta de don Carlos es lograr una fuerte unidad dentro de la Iglesia y fuera de ella, porque a nuestro país le hace falta vivir en armonía, en continua preocupación de los unos por los otros. Le interesa mucho trabajar para que los católicos logremos transformar la Ciudad de México en una comunidad fraterna y solidaria.

Y a esto le ayudaremos todo el equipo de comunicación.

¿Qué opinas de la polarización que se vive actualmente?

— Debemos caminar hacia la reconciliación y compartimos este desafío con el gobierno de México. Definitivamente no debemos aumentar la polarización que se ha presentado recientemente porque no abona en nada.

La llamada 4a Transformación debe seguir una ruta de conciliación y no al choque, la Iglesia por supuesto apoyará todo lo que fomente la reconciliación del país.

¿Cuál es el corte de caja a un año de que el arzobispo tomó las riendas de la Arquidiócesis?

— Es un reto enorme y conocemos la realidad tan compleja y tan rica. Una de las propuestas que está en camino es la división de la misma, como diócesis independientes autónomas, pues la finalidad es poder incidir en las realidades heterogéneas, diferentes y contrastantes.

Eso lo notamos y queremos percibir las problemáticas que enfrenta la gente y atenderlas en sus necesidades espirituales.

Se tomó una Arquidiócesis con señalamientos y acusaciones, ¿cómo han tratado este tema?

— Lo mismo que dije antes: transparencia total en cada uno de los temas que han sobresalido en administraciones anteriores. El compromiso es atender cada uno de los señalamientos y atender cada una de las quejas que versan en la Iglesia de México.

DATO:

Es la primera mujer a cargo que dirige la comunicación de la Arquidiócesis.

Así es ella:

Fue directora de comunicación de distintas instituciones.

Es socio fundadora de la Agencia Variopinto Comunicación, donde asesora a diversas empresas e instituciones sociales y educativas en comunicación estratégica para el logro de sus objetivos.

Imparte conferencias a nivel internacional sobre Comunicación y Reputación, Liderazgo y Gestión de Intangibles e Innovación.

