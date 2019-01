¿Por qué AMLO está insatisfecho con la Guardia Nacional?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no estar satisfecho con los cambios que los legisladores le hicieron a la ley para crear a la Guardia Nacional.

"No estoy satisfecho. No estoy satisfecho, ya ven que a mí me gusta llamar las cosas por su nombre", respondió López Obrador a la prensa.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que la principal razón de su insatisfacción es que fue cambiada la definición sobre la facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública.

"Nosotros tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo, lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación", explicó.

Agregó que había un artículo transitorio que propuso y fue eliminado del proyecto que fue aprobado este miércoles en San Lázaro.

"Que, durante un tiempo, ahora sí que, de manera transitoria, en tanto consolidamos la Guardia Nacional, pueda el Ejército ayudarnos y la Marina. Se quitó ese transitorio", ahondó.

El titular del Ejecutivo señaló que con la eliminación de ese artículo, esta institución quedaría como una reedición de la Policía Federal que en el pasado no funcionó.

"Actualmente son 40 mil elementos, la mitad son efectivos, la otra mitad tienen que ver con funciones administrativas; no hay instalaciones, hay problemas, o sea, no se consolidó la Policía Federal, por eso estamos hablando de la Guardia Nacional", argumentó.

