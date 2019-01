Suman 73 muertos tras explosión en Tlahuelilpan

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, junto con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que hasta el momento suman 73 personas muertas y 74 heridas, luego de la explosión de un ducto de Pemex ocurrido la tarde de este viernes en Tlahuelilpan.

"Al corte de este viernes de las 17:00 horas, hay 73 personas fallecidas, de las cuales cinco perdieron la vida en el lugar y las otras perdieron la vida en la atención médica. El número de personas heridas es de 74, de las cuales 50 fueron trasladadas a hospitales de la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Guanajuato. La tarea es estabilizar a las personas para continuar con los tratamientos correspondientes.", indicó.

Además, precisó que de los fallecidos siete son menores de edad, por lo que ya se trabaja para trasladarlos a un hospital de Texas o a la fundación Mochou y Mau.

El mandatario estatal indicó que en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ejército, Marina, Pemex, Secretaría de Energía y del gobierno de Hidalgo se trabaja para determinar responsabilidades, y señaló que ya se han abierto carpetas de investigación.

“Se realizó un recorrido por hospitales de la Ciudad de México y Estado de México en donde se encuentran las personas afectadas, para saber en qué condiciones se encuentran los afectados, así como sus familias. Hasta el momento se han abierto 59 carpetas de investigación iniciadas en Ministerio Público”, puntualizó.

Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud federal (Ssa), incidó que se registraron 57 restos en grado de carbonización o parcialmente calcinados

Alto octanage y fricción de ropa, principal línea de investigación

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó en conferencia que la explosión posiblemente fue generada por al alto octanage que contenía el combustible y la fricción de la ropa de las personas que se concentraron en el lugar, pues el movimiento pudo ocasionar una reacción eléctrica que ocasionara la explosión.

"El ducto estaba cargado con gasolina de un alto octanage, el cual genera gases de gran letalidad, por tal razón, en el momento en que la gente empieza a acercarse y a moverse de manera multitudinaria, en donde muchas usan ropa de contenido sintético, posiblemente pudo generar reacciones eléctricas; ese movimiento de tantas personas en un áerea cargada de gases pudo haber generado esa explosión.Es un principio de investuigación, no es un resultado final, es la primera información de caracter pericial", indicó el funcionario.

"No era posible detener a las personas, eran muchas": AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró en conferencia que elementos militares no pudieron detener a cientos de personas debido a que eran muchas, además de que quisieron evitar la confrontación.

“No era posible detener a las personas, eran muchas. Se actuó con prudencia, en el caso de pedir auxilio no se hubiese logrado mucho, porque todo esto se da de un momento a otro. Hay el antecedente de que cuando se dan estos casos no se respeta a los elementos del Ejército, se enfrenta la población con ellos; nosotros no podemos enfrentar estos actos con medidas de represión, el detener significa en un momento dado desatar una represión. Además implica mucho riesgoso y no se tenían todos los elementos", precisó el mandatario.

López Obrador también agradeció el apoyo de mandatarios internacionales, los cuales manifestaron su solidaridad y "apoyo en estos momentos difíciles para nosotros". "El propósito es salvar vidas, lo más importante de todo", subrayó el mandatario.