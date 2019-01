“INAI no es una institución inútil”, afirma Francisco Acuña, comisionado presidente

Luego de encontrarse en el ojo del huracán por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), dice que hubo una reconciliación con el gobierno federal.

En entrevista con Publimetro, Francisco Javier Acuña brindó un corte de caja y la ruta que tomarán durante los próximos meses en materia de rendición de cuentas y transparencia en el país.

¿Qué lectura le das a las declaraciones de AMLO quien los acusó de ser una “burocracia dorada”?

— No era así, en su momento nos pronunciamos al respecto; les respondimos con todo respeto que ni ganábamos eso y que tampoco era una institución inútil. Desde luego hemos abierto toda la información; a él le toca como autoridad, así como a la PGR –ahora Fiscalía General de la República– abrir el caso Odebrecht. La semana pasada se independizó la Fiscalía y sigue sin abrirse. Ese tipo de cuestiones son parte de un discurso y por supuesto que no somos “burocracia dorada”.

¿Le hacen falta dientes al INAI?

— Los tiene, hemos sancionado en el sector privado y en el público. Apenas en materia de datos los estamos haciendo, y en este año hicieron una verificación vinculante. Y a todos aquellos que de plano se han resistido se interpondrán amonestaciones y medidas de apremio, como es el caso de la PGR por el caso de Odebrecht. Existen los medios, lo que pasa es que hasta hace poco se empezó a tener eficacia normativa sobre las famosas dentaduras que han equipado al INAI. Lo que importa es, ante todo, firmeza, contundencia y libertad para emitir resoluciones y sobre todo defenderlas, como es el caso del Fiscal General.

¿Y con esto no se quedarán en llamados a misa?

— Ya estamos demostrando que no son llamados de misa, no es así. El año pasado empezaron las competencias para superar esos llamados o súplicas. Estamos en la inteligencia de actuar razonablemente, tampoco de forma frenética o alegórica. Nuestra función es técnica y se tendrá que com-probar o acreditar cada caso, cómo lo hacemos y que no quede duda.

¿Ya se reunió con López Obrador y su gabinete?

— Con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Hemos tenidos dos reuniones, vamos caminando buscando que los programas del gobierno nuevo cumplan con los deberes y que nosotros estemos coadyuvando porque es una relación de colaboración que se tiene con ellos.

