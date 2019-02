Crecen más de 45% solicitudes para crear partidos nuevos en México

La intención ciudadana para conformar un nuevo partido político en México creció casi 45% de 2012 a 2019, pues hace seis años 52 organizaciones presentaron su papeleo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que en este periodo se tenían más de 75 solicitudes, hasta el corte del miércoles pasado.

Lo anterior lo informó la consejera electoral del INE, Adriana Favela Herrera a Publimetro y detalló que el número final se conocerá el viernes 1 de febrero, pues el límite para manifestarse es a las 11:59 horas de este jueves.

La también presidenta de la Comisión de Fiscalización, detalló que a partir de este 1 de febrero y hasta el próximo 31 de diciembre los interesados en formar una nueva expresión política deberán cumplir con todos los requisitos que el marco legal estipula, así como ir conformando sus estatutos y documentos básicos de identidad.

Los requisitos

Los interesados en este proceso deben librar antes una serie de requisitos que son ineludibles para verificar que realmente la organización tiene un impacto a nivel nacional para conformar un nuevo partido político.

Celebrar al menos 20 asambleas estatales, en las que se acredite la participación de tres mil ciudadanos en cada una de ellas o 200 asambleas distritales de al menos 200 personas con credencial para votar.

En modalidad estatal o distrital en cada asamblea, el INE debe certificar, si es el caso, que las personas acudieron libremente, que conocen los estatutos básicos, que eligieron delegados y suplentes. También debe efectuarse la asamblea nacional constituyente al final del proceso.

Contar con al menos 233 mil 945 ciudadanos y ciudadanos afiliados, lo que representa 0.26% del padrón electoral, requisito establecido en la ley.

Cada registro deberá contar con una manifestación de afiliación, con fecha de expresión de adhesión.

Todas las organizaciones deberán transparentar los gastos mensualmente y el INE fiscalizara dichos recursos.

Favela Herrera añadió que el iniciar el proceso ante el INE por parte de estas organizaciones no garantiza que todos logren el registro, ya que corresponde a cada uno hacerlo realidad.

Te recomendamos: SCJN admite a trámite controversia del INE por recorte presupuestal

"No porque sean muchos organizaciones las que busquen constituirse no quiere decir que necesariamente todas ellas vayan a pasar por el procedimiento y formalizar su registro como partido político en enero de 2010", explicó.

Como ejemplo de ellos hay que recordar que en 2012, de las 52 organizaciones que iniciaron el proceso, únicamente tres lograron cumplir con todos los requisitos: Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES) y el ya extinto, Partido Humanista.

Mayor posibilidad

En este intento de nuevas expresiones políticas para el país, se debe tomar en cuenta que algunos personajes muy conocidos en el mundo de la política se han manifestado por con esta intención.

En el listado destacan organizaciones como Redes Sociales Progresistas AC, registrado por el nieto de la maestra Elba Esther Gordillo, René Fugiwara; quien también fue diputado federal por el ya extinto partido Nueva Alianza (Panal) y podría ser una opción de izquierda.

El registro de la Fundación Alternativa APN, corresponde al ex priísta César Augusto Santiago, quien cuenta con el apoyo de algunos desertores del partido tricolor, como una opción política de derecha.

Libertad y Responsabilidad Democrática AC, de la ex candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala y su esposo, el ex presidente, Felipe Calderón, cuentan con apoyo a su favor para ser una expresión de derecha, así como firmas en Change.org para que no se constituyan como partido.

A esta lista se suma Cambiemos MX, que presentó el pasado miércoles de Gabriel Quadri de la Torre, acompañado de varios empresarios que se dijeron buscan formar un partido liberal de centro.

Esta mañana se sumó una solicitud de Pablo de Antuñano, quien acudió junto con una comitiva de regidores y diputados ex integrantes de Morena, PES, PRD e independientes, organizaciones civiles y sociales.

El panorama

Actualmente, ocho partidos políticos cuentan con registro a nivel nacional: PRD, PRI, PAN, PT, PVEM, Morena, MC y PES, este último se encuentra con un proceso legal en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde busca conservar su presencia.

La ley electoral estima que cada seis años, luego de las elecciones presidenciales, se abrirá el periodo para este registro. Al expresar su postura, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello expresó su desacuerdo en que este registro sea en esta temporalidad pues precisó que son centros de facilitación de consensos, de la pluralidad, y la principal herramienta para que las y los ciudadanos participen en la toma de las decisiones públicas.

Lo más visto en PublimetroTV: