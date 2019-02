Que veredicto de 'El Chapo' sea una lección para criminales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el veredicto del juicio en Estados Unidos de Joaquín "El Chapo" Guzmán es una lección para todos aquellos criminales que buscan el dinero y no la felicidad.

"Eso es lo que puedo decir, que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama", aseveró.

Lee también:

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el primer mandatario señaló que quienes toman los caminos de la criminalidad recapaciten y piensen "que es un don muy preciado la libertad, y que no se debe de afectar a otros, no se le debe de causar daño al prójimo, y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares, porque son de una u otra forma sufrimientos".

López Obrador agregó que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia, estar bien con el prójimo.

Sobre el veredicto, el presidente puntualizó que fue una decisión que tomaron en Estados Unidos y que su gobierno es respetuoso de los procesos legales de todos los demás países.

Adelantó que en próximos días presentará una campaña dirigida a los jóvenes para enfrentar el problema del aumento en el consumo de drogas y en darle alternativas a la juventud para que no tomen conductas antisociales.

No te pierdas:

Sobre los políticos señalados en el juicio de el capo mexicano, el jefe del Ejecutivo respondió que se dará curso a las investigaciones si se presentan las denuncias correspondientes

"Yo soy partidario de ver hacia adelante y que nosotros iniciemos una etapa nueva, sin corrupción, sin impunidad y que no apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo, al estar castigando a chivos expiatorios mientras se saqueaba al país", indicó.

Lo más visto en Publimetro TV: