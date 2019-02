Rotundo no a la militarización del país: Damián Zepeda

La postura de la bancada panista respecto a la Guardia Nacional es un rotundo no a los cambios constitucionales para la militarización del país, como plantea la propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el senador Damián Zepeda Vidales.

“Sí podemos construir en tanto sea un cuerpo de seguridad pública civil, 100 por ciento civil, y por supuesto que estamos de acuerdo en darle un marco jurídico transitorio, una ruta de salida, a la Fuerzas Armadas que nos han ayudado en estos tiempos de emergencia”, señaló en entrevista con reporteros.

No te pierdas:

Puntualizó que, en concreto, sí apoyaban las reformas legales necesarias para combatir la inseguridad, pero no rotundo a la militarización del país.

"Nuestra postura es que en la Constitución este cuerpo de seguridad quede 100 por ciento civil, sin ninguna adscripción militar, y avanzar en que se regule la participación de las Fuerzas Armadas de manera temporal, extraordinaria, fiscalizada, y una ruta de salida del Ejército, como lo han planteado los organismos internacionales de Derechos Humanos y prácticamente todos los representantes de la sociedad civil", sostuvo.

Entérate:

“Aprovecho para decirle al presidente que no son trabas las que están poniendo las organizaciones no gubernamentales, es un genuino rechazo a la militarización del país. Al día de hoy se ve un bloque de oposición firme que no va a permitir que se militarice el país y esa es una muy buena noticia”, insistió.

Lo más visto en Publimetro TV: