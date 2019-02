Peña Nieto aclara versiones sobre Tania Ruiz y propiedad en España

Después de que se rumoraba que vivía en una de las zonas más exclusivas de Madrid, España, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, aclaró en sus redes sociales que las versiones son absolutamente falsas y tanto él como Tania Ruiz viven en México.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Peña Nieto negó haber comprado o rentado una propiedad en Madrid. “Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país”, escribió.

Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país. — Enrique Peña Nieto (@EPN) February 18, 2019

Además, en otro tuit, el ex mandatario señaló que tuvo la oportunidad de conversar con el periodista Ricardo Raphael, quien en su columna del 11 de febrero en El Universal habló sobre la pensión de Enrique Peña Nieto.

En el texto, el columnista señaló que el ex mandatario vivía en en una de las zonas más exclusivas de Madrid, La Finca, junto a su nueva pareja sentimental, la modelo Tania Ruiz Eichelmann.

Según Ricardo Raphael, Peña Nieto era vecino de los futbolistas Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y del periodista Juan Luis Cibrián. “Las propiedades en La Finca se cotizan entre las más lujosas de España y prácticamente ninguna otra zona urbana exhibe mayor exceso”, escribió.

Este lunes, el periodista publicó la aclaración, acto que agradeció el ex presidente mexicano: “Tuve la oportunidad de conversar con @ricardomraphael para precisarle este tema. Agradezco que haya publicado una aclaración”.

Tuve la oportunidad de conversar con @ricardomraphael para precisarle este tema. Agradezco que haya publicado una aclaración: pic.twitter.com/D4JinHA4ia — Enrique Peña Nieto (@EPN) February 18, 2019

El ex mandatario compartió el texto de Ricardo Raphael titulado “Sostiene Enrique Peña Nieto”, en el que se lee que el ex presidente no posee ninguna propiedad en La Finca y que el rumor de que se iría a vivir a España es falso.

“Sostiene Peña Nieto que durante los días de vacación que se tomó en Madrid fue hospedado por un amigo”, escribió el columnista.

Asimismo, refiere que Peña Nieto aclaró que la chica con quien lo fotografiaron en la capital española (Tania Ruiz Eichmann) vive también en México.

Finalmente, el ex mandatario aseveró que esta es una serie de “hechos coincidentes, pero desconectados entre sí”.

Por su parte, el periodista dijo que la información de la adquisición de la propiedad de Peña Nieto tiene como fuente a uno de los agentes que promueven ventas en el fraccionamiento La Finca, quien asegura que el ex mandatario posee un chalet en ese exclusivo conjunto residencial.

