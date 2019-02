Cierran comedores comunitarios por falta de insumos en varios puntos del país

Más de cinco mil comedores comunitarios que se instalaron entre 2013 y 2018 en varios estados de la República están en riesgo de desaparecer, pues entidades como Tamaulipas, Durango, Sonora y Estado de México ya registraron los primeros cierres de centros de apoyo alimentario debido a la falta de insumos.

En entrevista con Publimetro, Guadalupe Martínez, vocal del Comedor Comunitario Centro Social Los Sabinos, ubicado en el municipio de Coacalco, denunció que el último apoyo de alimentos que recibieron por parte de la Secretaría del Bienestar fue a finales de noviembre de 2018, por lo que estos dos últimos meses ha tenido que implementar medidas de ahorro e incluso, aseguró, ella ha sobrellevado los gastos para que el comedor no deje de funcionar. Esta problemática se repite en Cuautitlán, Tultepec y Tultitlán, en donde ya se contabilizan hasta 34 centros cerrados.

Martínez aseguró que Francisco Casahonda, trabajador adscrito a la dirección general de Participación Social de la extinta Sedesol –y quien se encargaba de la recopilación, procesamiento y reporte de diversa información relativa al Programa de Comedores Comunitarios– se comunicó con varios representantes para informarles que el programa se eliminó, por lo que ya no recibirían más apoyo; sin embargo, Publimetro buscó al funcionario, quien negó lo anterior tras afirmar que el contacto fue solamente para “actualizar la base de datos de las vocalías”.

“El comedor Los Sabinos atiende aproximadamente a 70 personas al día. Yo ya no recibo nada desde los últimos días de noviembre. Con lo que tenía ahorrado me alcanzó para hacer comida en estos dos meses, pero ya no tengo más dinero y tendré que cerrar este fin de semana.

“Con el cierre de mi comedor y el de otra compañera, el municipio queda sin estos centros de apoyo alimentario. Hay muchas personas que los necesitan y que vienen porque no tienen dinero. No es posible que se elimine este programa; incluso los beneficiarios de los comedores ya están recolectando firmas para enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador”, precisó Martínez.

A zonas indígenas

La Secretaría del Bienestar federal se encuentra en un proceso de reestructuración en cuanto a comedores comunitarios, pues, de acuerdo con información que la dependencia y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia dieron a Publimetro, ahora los centros se concentrarán en zonas indígenas.

Pero esta situación parece que no es sólo por el reacomodo de centros a zonas marginadas, pues recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el programa de comedores comunitarios de la extinta Sedesol por un probable daño patrimonial de 122 millones 934 mil 585 pesos en 2017.

Además, el informe reveló que la Sedesol no realizó un estudio de mercado previo a la firma del contrato con Diconsa para adquirir los productos, y no se especificó quiénes serían beneficiados por este convenio, las cantidades mínimas y máximas de los productos a entregar ni el precio unitario.

El programa de comedores es parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual es una estrategia que surgió por decreto presidencial el 22 de febrero de 2013 y que dio paso a la creación del Sistema Nacional contra el Hambre.

A cinco años de la implementación de la estrategia, se instalaron cinco mil 68 comedores, en donde trabajan 68 mil voluntarios que reparten 1.1 millones de comidas diarias.

Foto: Cuartoscuro/Especial

