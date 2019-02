Senadores acuerdan temas prioritarios para este periodo

Los senadores que presiden alguna comisión de trabajo en la Cámara de Senadores se reunieron con el presidente de la mesa directiva, Martí Batres, para acordar la manera en que avanzarán en este segundo periodo ordinario.

Luego de sostener el encuentro, Batres Guadarrama ofreció detalles de lo que se acordó y destacó el buen ánimo que se mantiene para sacar adelante los temas pendientes en los grupos de trabajo.

"Hay un ambiente bueno a partir de la aprobación del dictamen de la Guardia Nacional; se ha renovado el espíritu de empuje y hay entusiasmo para abordar los diversos temas legislativos que existen, ya algunos programados, ya decididos, y otros que se han estado incorporando", comentó.

Precisó que se acordó dar prioridad a los los más de 20 tipo pendientes como de de ministras, magistrados, magistradas electorales; magistrado de Justicia Administrativa; comisionado del INAI; de la Agencia Notimex; consejeros ciudadanos de diversa índole en distinta etapa.

También, por otro lado, abordamos los temas relacionados con el desahogo de diversos temas, especialmente los dictámenes para abordar el rezago legislativo, particularmente sobre los temas que se van desechando; sobre los cuales también tiene que haber dictámenes.

"Acordamos hacer una programación para que no se encimen las reuniones de las Comisiones. Hay muchas reuniones que se enciman, entonces, vamos a hacer un sistema de programación, de tal forma que no convoquen a la misma hora las Comisiones. Los calendarios dan perfectamente para que no se encimen éstas", precisó.

Batres Guadarrama dijo que se reunirán mensualmente para conocer el avance que se tiene en los dictámenes, pues se busca agilizar los turnos y modificación de turnos de los temas hacia las comisiones de trabajo legislativo.

