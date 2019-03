AMLO llama a no proteger a delincuentes, 'aunque ofrezcan despensas'

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la población a no proteger a quienes se dedican a la delincuencia organizada. “Aunque les ofrezcan despensas no lo hagan”, dijo.

Te puede interesar: Enfrentamiento entre huachicoleros y militares en el Edomex

En conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que hacer eso “eso no es correcto, no es adecuado, no es legal, no es digno. ¡No caigan en esas actividades!”, reiteró.

López Obrador se refirió específicamente al caso de Guanajuato, en donde se llevó a cabo un operativo del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y hubo resistencia de algunos pobladores para que no pudieran detener a los integrantes de una banda.

En este caso, abundó, “sí se pudo llevar a cabo el operativo, afortunadamente, sin pérdidas de vidas humanas, sin heridos. Hubo detenciones y se obtuvieron buenos resultados, a pesar de que la gente intentó evitar la acción”.

Señaló que el caso más evidente de encubrimiento a delincuentes, es el caso de los huachicoleros. “Por darle a la gente veinte, treinta o cuarenta litros se protegía a los huachicoleros, la misma gente esta respondiendo, pero todavía hay comunidades, no todos lo pueblos, no generalizamos, pero existen personas que protegen a grupos de delincuentes”, detalló.

Ante el llamado de no participar en ese tipo de actos, López Obrador ofreció su ayuda a la población que necesita de recursos.

“Si se requiere el apoyo, acudan a nuestro gobierno, si hay necesidad y si ustedes requieren de trabajo, porque no hay oportunidades de empleo, cuenten con nosotros, les ofrecemos eso y se evitan problemas y riesgos, pero además la vergüenza, porque lo mejor es la honestidad, la integridad, el dar buenos ejemplos. Sólo lo barato se compra con el dinero, la honestidad vale mucho, así que todos a portarnos bien”, dijo.

Finalmente, reiteró que la felicidad no es acumular bienes materiales, sino es estar bien con uno mismo. “Sólo siendo buenos podemos ser felices, no apoyen a esta gente que aparentemente o falsamente les ayuda, eso no es real, ellos buscan perjudicarles”, concluyó.

También puedes ver: