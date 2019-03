Aspirantes a la SCJN respetan la adopción gay

El Senado de la República tiene pendiente la votación de la terna para ocupar la vacante que dejó la ministra margarita Beatriz Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las tres aspirantes, propuestas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, platicaron con Publimetro para dar a conocer un poco más sobre sus proyectos y por qué son las idóneas para llegar al máximo tribunal de justicia del país.

Loretta Ortíz

¿Cómo se sintió en el proceso de comparecencias?

–Me sentí muy cómoda, pude contestar perfectamente todas las preguntas formuladas, algunas por los diputados de las distintas bancadas y los comentarios que he recibido han sido positivos en cuanto a mis conocimientos y experiencia.

¿Lo sintió como un procedimiento con "dardos cargados"?

–De ninguna manera, me parece que fue puntual y ya estaba determinado de alguna manera cuál era y me dieron todas las oportunidades para expresarme, así como contestar todas las preguntas, no te vi ninguna observación sobre el procedimiento

La terna es propuesta por el presiente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted lo conoce tiene relación con él?

–Si lo conozco, lo he visto tres veces, el año pasado; cuando iniciaron los foros de pacificación, en Chihuahua; al término acá en la CDMX y luego cuando estuve en la terna pasada con el actual presidente de la SCJN, González Alcántara Carrancá.

¿Cuáles son sus temas prioritarios para su trabajo, en caso de llegar a la SCJN?

Protección efectiva de los derechos Humanos

Garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia

Cero tolerancia a la corrupción, nepotismo e influyentismo

Una cercanía con la ciudadanía, que la SCJN sea cercana para atender los problemas que aquejan a la ciudadanía, que no se mantenga distanciada en el Olimpo de los Dioses.

Promover que haya reformas en materia de amparo para hacer más expedito este proceso y para convertirlo en un recursos o instrumento legal efectivo para la protección de los derechos humanos.

En su comparecencia fue cuestionada sobre temas polémicos como la interrupción del embarazo, legalización de la marihuana y la adopción homoparental, ¿cuál es la opinión sobre estos temas?

–En el caso del aborto que fue la crítica a mis compañeras, lo que yo considero es que se tiene que sujetar a derecho porque es jurisprudencia, en el caso del aborto una fuente de derecho que autoriza que es legal dentro de las 12 semanas.

En el caso de la marihuana lo mismo, hay jurisprudencia de la Suprema Corte que autoriza el consumo de la marihuana con usos lúdicos, esto puede ir progresando pero no regresando. Es decir, puede mejorar con la garantía de estos derechos pero no puede ser regresiva con la situación.

¿Por qué tendría que llegar a ser ministra de la SCJN?

–Tengo una cercanía con los temas que más aquejan a la población de México, por mi trayectoria personal. Es cierto que he sido académica gran parte del tiempo y eso implica estar encerrada con mis libros, pero también he tenido contacto con los problemas de la ciudadanía porque, una buena temporada, di asistencia jurídica a las personas que no tienen recursos. Estoy empapada de esta situación, estoy consciente y tengo los conocimientos y experiencia para aspirar a la SCJN.

Celia Maya

¿Cómo se sintió en el proceso de comparecencias?

–Me siento muy bien, he hecho lo que me corresponde realizar para estar en la terna y es un cargo importante que me sería muy honroso llevar.

¿Lo sintió como un procedimiento con "dardos cargados"?

–Honestamente, no lo puedo apreciar así, no estuve en el mismo lugar que mis compañeras, no pude ver las comparecencias de ellas y lo que les decían y así me limité a contestar.

¿Cuáles son sus temas prioritarios para su trabajo, en caso de llegar a la SCJN?

Perfeccionar los mecanismos de rendición de cuenta y de transparencia en la Corte. La ciudadanía no debe tener dudas de cuanto gasta y en qué.

Introducir un método de construcción de sentencias para que estas sean más sencillas, breves, claras y que cualquiera que la lea les entienda.

Hay que trabajar en la perspectiva de género, que no le es ajena a la Corte pero no está muy claro pues hay once ministros y solo dos mujeres.

Lograr que haya una garantía efectiva de justicia, es decir que con el nuevo enfoque de que la justicia debe ser más social y de protección de los grupos con mayor necesidades.

Abandonar el criterio positivista y privilegiar la interpretación de la norma a casos concretos, es decir atendiendo a las situaciones particulares.

Un discurso jurídico con el nuevo paradigma social, que es el que le está haciendo falta al país.

La terna es propuesta por el presiente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted lo conoce tiene relación con él?

Lo conozco, fui candidata de Morena y tuve oportunidad de platicar alguna vez con él. Pero mi conocimiento no es mayor, creo que él se habrá percatado de quién soy y evalúo mi trayectoria y mi trabajo, sabe que siempre he sido juzgadora.

En su comparecencia fue cuestionada sobre temas polémicos como la interrupción del embarazo, legalización de la marihuana y la adopción homoparental, ¿cuál es la opinión sobre estos temas?

–Son temas que siempre causan polémica, porque la sociedad piensa de una manera y de otras. Sin embargo,creo que en el tema del aborto ha dado muestras de que son temas que se abordan porque ningún problema debe quedarse sin solución. Yo creo que en el tema de la marihuana se tiene que legalizar por todo lo que se ha dicho, pero sobre todo para tener un control, si se dejan en la clandestinidad causan más problemas. Sobre la adopción de homoparentales creo que tienen derechos plenos, aunque hice una reflexión sobre los niños y eso generó una polémica, porque manifestar mi preocupación por la situación de los niños era quitarle los derechos al otro, pero como juzgadora los derechos son plenos y pueden adoptar siguiendo lo establecido.

¿Por qué tendría que llegar a ser ministra de la SCJN?

Ojalá los senadores juzguen mi perfil porque a mí me gustaría mucho servir a mi país desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Yasmín Esquivel

¿Cómo se sintió en el proceso de comparecencias?

Me sentí bien, siempre es importante este tipo d espacios y d ejercicios democráticos.

¿Lo sintió como un procedimiento con "dardos cargados"?

No, yo sentía los senadores respetuosos, sentí que estuvieron muy atentos en las tres comparecencias, mía y de mis comparecencias. Creo que realizaron las anotaciones puntuales de lo que cada una de nosotras decía para hacer su evaluación interna dentro de la Comisión de Justicia.

La terna es propuesta por el presiente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted lo conoce tiene relación con él?

–El presidente de la república envía una terna de profesionistas que hayan destacado en carácter jurídicas y jurisdiccional, el senado por dos terceras partes que determinar quién podrá ser que desempeñe esta función. Yo me enteré oficialmente por los medios de comunicación que estaba en la terna.

¿Cuáles son sus temas prioritarios para su trabajo, en caso de llegar a la SCJN?

Fortalecimiento de la independencia judicial, nuestro pacto fundacional habla de tres poderes y este equilibrio se lo da el poder judicial. Es decir que ningún poder debajo del otro, equilibrio absoluto,

Transparencia y austeridad, la SVJN debe ser una caja de cristal que permita ver cómo se gasta el dinero y cómo se llevan a cabo los proceso internos dentro de la Corte.

Justicia sea cercana a la gente, que tenga inmediatez, es importante la cercanía del juez con quienes se debe de resolver.

En su comparecencia fue cuestionada sobre temas polémicos como la interrupción del embarazo, legalización de la marihuana y la adopción homoparental, ¿cuál es la opinión sobre estos temas?

EN el caso de la interrupción del embarazo, la corte ya determinó que es incostitucional aquellas legislaciones que penalizan la interrupción del embarazo. También se ha determinado que las parejas del mismo sexo pueden ir a la adopción y en esa misma ruta tendrán que resolverse los asuntos que pudieran llegar sobre ese te, Evidentemente yo estoy porque se apegue a la legalidad y es considerar que no se debe penalizar la interrupción del embarazo, es un derecho y ejercicio de la mujer. En el caso de la adopción de parejas del mismo sexo, debe resolverse en materia de jurisducción. Sobre la marihuana ha sido un tema ya revisado por la SCJN y yo soy en que se deben seguir los criterios ya pronunciados.

¿Por qué tendría que llegar a ser ministra de la SCJN?

–Tengo preparándome 20 años en materia jurisdiccional, tengo la experiencia en la parte académica y práctica y estoy por la defensa de los derechos humanos siempre y cuando generen el mayor beneficio de las personas.

