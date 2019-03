"Ponerme como si fuese Salinas, eso sí calienta", responde AMLO a periódico

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, emitió su derecho de réplica acerca de una portada del periódico Reforma que se publicó este jueves, respecto a que el gobierno usó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para intimidarlo.

“Ponerme en primera plana como si fuese yo Salinas, eso sí calienta”, dijo el mandatario desde su habitual conferencia matutina donde aseguró que en su gobierno no se persigue a nadie y que respetan las libertades de expresión y el derecho a disentir.

“Nosotros tenemos diferencias con el Reforma, pero no vamos a perseguir a nadie y las diferencias que tenemos las hemos hecho públicas. Sí he hablado de la prensa fifí y lo voy a seguir haciendo, es prensa conservadora, no tiene nada de malo que exista, tienen derechos, pero con apariencia de prensa libre”, advirtió.

Asimismo, abundó el mandatario, “es ofensivo el que estén señalando que estamos llevando a cabo un acto de intimidación o de persecución a un medio como el Reforma, no es cierto, es una falsedad, por entero, por completo, no lo hacemos con nadie, quien sabe que motivaciones tuvieron para hacer esta escena, pero se me hizo un despropósito y lo considero una actitud política”, dijo.



López Obrador, dejó en claro que siempre va a ser respetuoso de la postura conservadora de algunos medios, pero en especial con este periódico refirió:

"Es un periódico que surge en el gobierno de Salinas que ha procurado no tocar a Salinas, que no cuestionó el saqueo de periodo neoliberal, que simuló que combatía la corrupción, señalando y acusando a funcionarios menores, a chivos expiatorios, que ayudo en el fraude electoral. Esas son nuestras diferencias con el Reforma, pero de ahí a que se le persiga porque no pagó los impuestos, que utilicemos al SAT para eso, ojala se aclare”, detalló.

Además, aclaró que la directora del SAT es colaboradora de Reforma y “es una persona honesta e incapaz de hacer algo así”, por lo que dijo que quienes hacen dicha acusación “tendrían que probar si hubo una decisión política.

“Si le llegó un requerimiento para aclarar algo fiscal, a todo mundo le llega eso, suceden esas cosas, todos de una u otra manera por alguna razón tenemos que enfrentar inconsistencias, pero de ahí a señalar que es una persecución, se pasaron, no hacemos eso, no tengo ningun problema de conciencia”, concluyó.

