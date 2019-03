Niños, mujeres y LGBT+, los afectados por el recorte a OSC

Una suma que asciende a 82 millones de pesos será el monto que dejarán de recibir alrededor de tres mil Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) este año. De acuerdo con representantes de dichas asociaciones esto significa una afectación grave hacia diversos sectores vulnerables, como niños abusados sexualmente, mujeres violentadas y la comunidad LGBT+.

Según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación, este año hubo una reducción de 37% de recursos en comparación con 2018. Además, esta disminución viene acompañada por las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado en diversas ocasiones que dichas organizaciones no son transparentes, “porque hay piquete de ojo o hay moche”.

En entrevista, la directora de la asociación Alternativas y Capacidades, Marian Olvera, indicó que las declaraciones del presidente de la República “son una irresponsabilidad” y dañan fuertemente la imagen del trabajo que realizan las organizaciones pues “no puede generalizar el trabajo de todas las OSC”.

“Las organizaciones trabajamos para darle solución a un problema público, es de servicio a terceros. Nosotros no tenemos nada que ver con la religión y somos apolíticos; sin embargo, hay algunas que no cumplen con esto, pero no podemos generalizar.

“Los recursos públicos que se están disminuyendo limitan el trabajo para ser el contrapeso con el gobierno. Además, no hay una lógica en cómo se asignan estos recursos, no existen mecanismos transparentes y hay mucha discrecionalidad o corrupción en este proceso”, indicó Olvera.

Afectados y crisis

Iván Tagle, director de Yaaj, asociación que apoya a la comunidad LGBT+, indicó que nunca han recibido recursos federales, pues su trabajo es financiado por embajadas y empresas privadas, pero señaló que éstas han tenido que diversificar sus recursos para apoyar a otras organizaciones y reducir el financiamiento a las que ya apoyaban, como fue su caso.

“La reducción de presupuesto afecta sobremanera a personas que adquirieron el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Las OSC son vitales para el acompañamiento entre pares y adherencia al medicamento que necesiten, así como detecciones oportunas, algo que el gobierno no hace. El recorte se traducirá en un incremento de nuevos casos y más muertes”, precisó.

Tania Turner, coordinadora de Fondo Semillas, –asociación con más de 30 años– señaló que trabajan con varias organizaciones en defensa de la mujer que sí reciben recursos públicos, con el fin de capacitarlas, fortalecerlas y en algunos casos apoyarlas económicamente, pues muchas veces el dinero que reciben por parte del gobierno no es suficiente.

“Estamos en una crisis de violencia extrema en contra de las mujeres; es exagerado lo que está pasando con los feminicidios y desapariciones. El debate y la principal preocupación es que la razón de la violencia es por el simple hecho de nacer mujer.

“Hay ciertas cosas que hace la sociedad civil que no va a poder cubrir el Estado; dejó tanto tiempo de lado estos temas que si corta el trabajo de las asociaciones generará una crisis a nivel comunitario. Hay casos, como la identificación de abuso sexual a niños y el acompañamiento que hacen las organizaciones, que no van a poder seguir realizando por falta de apoyo económico”, puntualizó Turner.

Descalificaciones

Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor del Tecnológico de Monterrey, subrayó la necesidad de que los dichos del presidente contra las OSC se acompañen con pruebas y que se denuncien, para que –si así lo señalan las investigaciones– den con los responsables.

