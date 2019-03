El polémico tuit del que la Secretaría de Bienestar se quiso lavar la manos

La tarde de este domingo la cuenta en Twitter de la Secretaría de Bienestar federal @bienestarmx, publicó una imagen que llevaba por título "5 razones por las que No quieres BIENESTAR en México", texto que resultó ofensivo para un gran número de internautas quienes de inmediato reaccionaron en contra.

Y es que el listado da cinco razones para reprobar a una persona que supuestamente no quiere el bien de México, tal como no aceptar recibir directamente un apoyo del gobierno federal, así como migrar al extranjero por querer una mejor vida, lo que fue calificado por algunos como "adoctrinamiento".

Algunas personalidades como la analista, Denise Dresser se sumaron para lamentar el tuit: "Este mensaje es lamentable: manipulador, maniqueo, construido sobre una serie de falsas disyuntivas. O apruebas las políticas del gobierno o eres un mal mexicano, poco nacionalista, que no ama a su país. Muchos sí queremos bienestar, pero sin adoctrinamiento ideológico".

Por su parte el periodista y columnista de esta casa editorial, León Krauze, escribió: "¡¿Perdón?! ¿Qué le quiere decir esto a los millones de migrantes mexicanos?". "El posteo de Bienestar causó malestar, pero que no había sido aprobado. ¿Sí fue redactado por ustedes? ¿Estaba en espera de aprobación?", cuestionó en su mensaje Vampipe, popular usuario de twitter.

Tras algunas horas de la publicación y de que se volviera viral por las protestas de tuiteros, la cuenta @bienestarmx borró el tuit y aclaró que se trató de un "error”.

En relación con el material que fue posteado hace unas horas, hacemos del conocimiento que no contaba con validación para su publicación. Se tomarán medidas necesarias con el fin de no incurrir nuevamente en un caso similar.

"En relación con el material que fue posteado hace unas horas, hacemos del conocimiento que no contaba con validación para su publicación. Se tomarán medidas necesarias con el fin de no incurrir nuevamente en un caso similar. Nuestro compromiso con el #Bienestar de todas y todos".

Tras la aclaración, la dependencia no ha hecho público a quiénes sancionará por el desacierto.