También soy dueño de mi silencio, responde AMLO sobre el aborto

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, prefirió no opinar al ser cuestionado en su habitual conferencia matutina sobre el tema del aborto, que en días recientes se criminalizó en el estado de Nuevo León.

“Por lo pronto no me meto, soy también dueño de mi silencio, sencillamente no opino sobre esto porque no quiero contribuir a una confrontación”, argumentó el mandatario frente a medios de comunicación desde Palacio Nacional.

Asimismo, López Obrador dijo que es respetuoso de las libertades y está a favor de que todo mundo se manifieste con este tema, pero “que en este caso me permitan mantenerme al margen”.

Sin embargo, el presidente aseguró que si después el caso lo amerita, vería la forma de atenderlo. “Siempre cuando hay discrepancias, lo mejor es la democracia”, aseguró.

AMLO prioriza el tema de la corrupción

El mandatario mexicano puso por delante el tema de la corrupción antes que el aborto. “Ahora tenemos una encomienda, que es la que me está demandando todo mi tiempo, toda mi imaginación, mi conocimiento, mi trabajo y es el acabar con la corrupción en México, eso es lo que me mantiene preocupado y ocupado”, afirmó.

López Obrador abundó que por el tema de la corrupción no puede “meterse en muchos temas”, puesto que erradicarla es su objetivo central y básico, ya que es algo que daña severamente a México.

“La corrupción política es la causa principal de la desigualdad y soy creyente de eso y ahora que la gente me dio su apoyo para estar aquí, ese es mi objetivo, terminar con la corrupción. Nada daña más eso, causa pobreza, inseguridad, desigualdad y violencia”, concluyó.