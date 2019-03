Celebra AMLO nombramiento de Yasmín Esquivel como nueva ministra de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de los integrantes de la Cámara de Senadores, al elegir a Yasmín Esquivel Mossa como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario respondió al cuestionamiento sobre si el nombramiento tiene que ver con la buena relación que él mantiene con el esposo de la nueva ministra, José María Riobóo, quien fue contratista cuando AMLO era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Ante la controversia, López Obrador señaló que Riobóo no tienen ningún cargo en el gobierno. “Ha ayudado mucho y es un ingeniero con mucha capacidad profesional, de los mejores estructuristas del país, independientemente si gusta o no gusta, si cae bien o no cae bien, yo lo conozco porque fue el que hizo el proyecto para los segundos pisos, en ese entonces, hasta un ex presidente pronosticó que se iban a caer los segundos pisos y no se cayeron “, argumentó.

Sobre Yasmín Esquivel manifestó que le dio mucho gusto que el Senado la haya elegido para ocupar ese cargo honroso, ser integrante de la SCJN.

“Es una mujer con preparación, con méritos, egresada de la UNAM, de la escuela de Derecho, con maestría y doctorado, que se ha desempeñado en cargos también relacionados con el Poder Judicial y celebro que se haya decidido por ella de manera democrática”, dijo.

Asimismo aclaró que él no fue quien decidió a la nueva ministra, sino que simplemente cumplió con su función de enviar la terna al Senado.

“Todavía hay la idea de que el poder de los poderes es el Ejecutivo, el presidente, y quiero decir que esto ya cambió, no hay linea, la linea es que no hay linea, yo envío la propuesta al Senado y ellos son los que deciden”, señaló.

Además, el presidente detalló que antes de enviar la propuesta al Senado, él mismo les advierte a los involucrados que van a ser elegidos. “A nadie le digo vas a estar en la terna y eres mi preferida, y habla con tal senador él te va a ayudar, ya hablé yo con ese senador, decían, ya lo instruí, pues eso no, eso ya se terminó, son los senadores los que resuelven”, concluyó.