La aspiración de AMLO que sorprendió al presidente electo de El Salvador

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, “se le quedó viendo sorprendido”, al comentarle la aspiración que tiene para México antes de que acabe su sexenio.

“Le comenté, no es para presumir, pero yo aspiro a que antes de que termine el sexenio, ya no tengan que ir los mexicanos a buscarse la vida a Estados Unidos, porque va a haber suficiente trabajo aquí”, comentó el mandatario en su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional

En la reunión de este martes, Nayib Bukele, respaldó las medidas que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para evitar la migración y señaló que está listo un proyecto bilateral para atender el problema migratorio.

Respecto al crecimiento económico, el presidente de México dijo que tiene como meta incrementar la economía en un 4%. “Vamos a crecer cada vez más, no es una meta inalcanzable, se nos olvida que de los años 30 hasta el 82, es decir, en 50 años, México creció a una tasa promedio anual del 6%”, destacó.

El problema en la economía, según López Obrador, llegó con el periodo neoliberal. “Llegan estos sabiondos con sus fórmulas aprendidas u ordenadas desde el extranjero, cambia la política económica, empiezan a transferir bienes y el crecimiento en 36 años es de sólo un 2%, un rotundo fracaso”, advirtió.

El mandatario reiteró que su formula para crecer económicamente es terminar con la corrupción. “La corrupción impide el crecimiento, aquellos no consideraban esa variable, ellos no promovían el desarrollo ni el crecimiento, en sus lecciones no apareció, daban por hecho que si se ajustan las variables macroeconómicas, la mano invisible del mercado lo acomoda todo, nosotros no estamos de acuerdo con eso”, dijo.

Además, dijo que todo, respecto a la economía del país, tiene que ver con “cómo promover el desarrollo y la mezcla de recursos, inversión nacional y extranjera”,.

Finalmente dijo que en estos 100 días de su gobierno “el peso se ha fortalecido con relación al dólar, no hubo incremento en la inflación, se mantuvo estabilidad en la bolsa, crearon empleos, hubo crecimiento económico, mejoró el mercado interno y el consumo”.